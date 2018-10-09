Президент Индии у бюста Ганди в Душанбе, 8 октября 2018 года

Президент Индии Шри Рам Натх Ковинд, который находится в Таджикистане с госвизитом, почтил память выдающихся сынов своего народа: он возложил венки к памятникам Махатме Ганди и Рабиндранату Тагору в Душанбе.

Индийского лидера в прогулке по столице сопровождал министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода, а также другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента РТ

Бюст индийскому мыслителю и духовному лидеру Махатме Ганди в таджикской столице был официально открыт в рамках визита бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи в 2003 году. Памятник был подготовлен в Индии, а в оформлении сквера приняли участие таджикские архитекторы

Бюст Махатме Ганди установлен в сквере неподалеку от посольства Индии в Таджикистане Фото пресс-службы президента РТ

В 2015 году был установлен бюст известному индийскому писателю и поэту, лауреату Нобелевской премии (1913 год) Рабиндранату Тагору: его торжественно открыли Эмомали Рахмон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Автор памятника - известный таджикский скульптор Зухуриддин Сироджиддин.