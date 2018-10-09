Президент Азиатской футбольной Конфедерации Шейх Салман Бин Ибрагим Аль-Халифа направил поздравительное письмо президенту Федерации футбола Таджикистана Рустаму Эмомали по случаю выхода юношеской сборной страны на чемпионат мира-2019, который пройдет в Перу.

Пресс-служба ФФТ приводит тест письма президента АФК, которое адресовано президенту ФФТ Рустаму Эмомали:

«Дорогой президент! Я с большим удовольствием передаю вам, а также Федерации футбола Таджикистана мои личные наилучшие поздравления по случаю выхода юношеской сборной Таджикистана (U-16) в финал чемпионата Азии-2018, который накануне прошел в Куала-Лумпуре.

Пожалуйста, также передайте мои искренние поздравления всей команде во главе с главным тренером Зайниддином Рахимовым, которая показала энергичную игру на протяжении всего чемпионата Азии-2018 и за то, что команда получила путевку на чемпионат мира-2019 в Перу.

Вся азиатская футбольная семья желает вашей сборной лучших результатов на чемпионате мира-2019 в Перу, и я ожидаю встречи с вами в конце этого месяца на 28-м Конгрессе АФК в Куала-Лумпуре».

Юношеская сборная Таджикистана празднует победу над сборной Южной Кореи с сайта ФФТ

Такого не было 12 лет

Юношеская сборная Таджикистана по футболу под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова, обыграв 30 сентября в четвертьфинальном поединке чемпионата Азии-2018 сборную КНДР (основное время – 1:1, по пенальти – 4:2), вышла в полуфинал первенства, а также завоевала путевку на чемпионат мира-2019, который в следующем году пройдет в Перу.

4 октября, обыграв в полуфинале борную Южной Кореи (основное время – 1:1, по пенальти – 7:6), наша юношеская сборная вышла в финал ЧА: победа была посвящена Эмомали Рахмону, который 5 октября отметил свой 66-й день рождения.

В финальном матче таджикские юноши уступили сборной Японии, которая стала трехкратным чемпионом Азии.

Для юношеской сборной Таджикистана серебро чемпионата Азии-2018 в Малайзии является самым лучшим достижением команды в ее истории – до этого она лишь дважды участвовала на азиатских первенствах (2006 и 2010 годах), но лишь однажды 12 лет назад в 2006 году в Сингапуре смогла занять призовое, третье место.

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