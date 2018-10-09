Пробная перепись населения и жилищного фонда пройдет 10-24 октября этого года в двух микрорайонах Душанбе, а также в городе Нурек.

«С 10 до 24 октября 2018 в целях реализации проекта Программы переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан в 2020 году, в 64-ом и 91-ом микрорайонах города Душанбе и городе Нурек Хатлонской области проводится пробная перепись населения и жилищного фонда», - сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Необходимые для проведения данных мероприятий средства предусмотрены в отдельной статье местных бюджетов.

Указ президента РТ «О подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда РТ в 2020 году» был подписан в октябре 2015 года.

Данное мероприятие планируется финансировать за счет средств государственного бюджета и грантов международных организаций.

Переписывают каждые 10 лет

Последняя перепись населения и жилищного фонда в Таджикистане была проведена в 2010 году.

По состоянию на начало осени 2010 года в стране проживало 7 миллионов 565 тысяч человек, что на 1 миллион 438 тысяч человек больше, чем в 2000 году.

Для проведения данной кампании из госбюджета тогда было выделено 27 млн. сомони (более $6,1 млн). К переписи было привлечено более 30 тыс. человек.

Согласно рекомендациям ООН, перепись населения проводится по всему миру каждые 10 лет.

Численность населения Таджикистана на начало 2018 года составила около 8 млн. 931 тыс. человек. В мае в стране появился на свет девятимиллионный житель.

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