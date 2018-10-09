Фермер ждет хороший урожай, но покроет ли он свои расходы?

Фермеры Таджикистана предлагают властям внести изменения в закон о дехканско-фермерских хозяйствах, чтобы им разрешали строить на своих участках холодильные камеры, небольшие цеха по переработке продукции и вспомогательные помещения.

Существующий закон не даёт им такой возможности, в итоге дехкане теряют с трудом выращенную продукцию, продавая её задарма.

Закон – не догма, его можно изменить

Новый закон о ДФХ, принятый в 2016 году дал фермерам несколько привилегий, в том числе строить подсобные помещения - полевой стан. Но сегодня он нуждается в изменениях и дополнениях. По словам председателя одного из хозяйств в Турсунзаде Маматкула Шоймардонова, сегодня строительство крупных агропромышленных предприятий, как во времена СССР, дело неэффективное, так как они в большинстве своем не оправдывают вложенные в них средства.

Большие цеха и заводы по производству консервов, вино-водочных изделий, сушки овощей и фруктов требуют централизованной поставки большого объема сырья, что в условиях раздробления больших хозяйств на мелкие кооперативы и ДФХ - задача не из простых.

Поэтому, считает фермер Шаймарданов, нужно рассмотреть на государственном уровне вопрос о выдаче разрешений на строительство мини-цехов и небольших предприятий по переработке сельхозпродукции на местах их выращивания.

Фермер из района Рудаки Ильхом Б., поддержал коллегу из Турсунзаде:

- Первое, что необходимо пересмотреть - это вопрос о том, что можно строить на землях для сельскохозяйственного производства?

- Это, прежде всего, строительство хозяйственных построек, предназначенных непосредственно для занятия сельским хозяйством - помещений для скота, птицы, складов для хранения инвентаря, мини-цехов по переработке сельхозпродукции, сушилок, упаковочных цехов, холодильных камер и других помещений, которые не занимают большие площади.

Яблоки созрели. Сохранить или переработать их негде Asia-Plus

У Ильхома большой яблоневый сад. В год он получает больше 100 тонн яблок. Из-за того, что нет разрешения на строительство, ему негде хранить и перерабатывать продукцию. В итоге он вынужден дешево сдать фрукты перекупщикам, чтобы подготовить поле к следующему сезону.

Председатель Ассоциации ДФХ республики Азизбек Шарипов считает, что сейчас стоит вопрос об объединении маленьких хозяйств в большие кооперативы, которые способны самостоятельно строить объекты для сохранения и переработки продукции.

Местные власти не считаются с законом

Существующее законодательство дает право строить на своем участке полевой стан для ведения хозяйственных дел – например, для хранения оборудования и инструментов. Если площадь земельного участка менее 3 га, то постройка может занять территорию в 1 сотку, до 10 га – 3 сотки, свыше 20 га - 5 соток, но без изъятия этих земель из сельскохозяйственного оборота.

Однако, как показывает практика, местные власти не дают дехканам даже эту возможность, тем самым нарушая требования закона.

Дехканин не имеет право построить помещения для содержания техники Asia-Plus

Представитель Госкомземли (он отказался называть свою фамилию) говорит, что делается это потому, что существует опасность массовой застройки жилищных домов на сельскохозяйственных землях.

- Такие примеры были, - говорит он. – Фермер, получивший у государства разрешение на полевой стан, строил жилье.

- Во избежание злоупотреблений эта норма прямо прописана в законе, - отвечает фермер Ильхом, которому отказали в разрешении.

Судьба инновационного курятника

Кстати, фермер этот по опыту южнокорейцев построил в своем хозяйстве курятник. Он переносной и потому не занимает место на сельхозземле. На следующий год можно его перенести на другой участок, а землю обработать для севооборота.

Курятник в поле – вне закона Asia-Plus

Курятник по корейской технологии можно назвать инновационным: он занимает 2 кв. м. земли, огражден металлическими сетками, пол сделан из опилок и рисовой шелухи с отрубями, обработан специальным микробным раствором и утрамбован.

В общем, получился теплый пол с использованием сугубо местных материалов с мизерными вложениями, он в течение полугода выделяет тепло и создает прекрасный климат для содержания домашней птицы.

Помет птиц можно не убирать, микробы в полу «съедят» помет и переработают его в компост. Через год курятник сносится на другое место, а оставшийся компост откапывается и используется как удобрение.

Куры, содержащиеся здесь, а их было более 1000, несут яйца крупнее, чем на промышленных птицефабриках. Если на птицеферме от одной курицы получают 170 -180 яиц в год, то в таком вот курятнике - по 250 штук.

Однако, власти дали указание Ильхому разобрать курятник, расположенный на фермерском поле, считая это незаконной постройкой.

Тот самый курятник Asia-Plus

Он разбирает курятник, а партнеры из Южной Кореи ушли, устав бороться против всемогущей бюрократии местных властей.

Это один из примеров, каковых по всему Таджикистану тысячи.

Недоступный кредит

Другая проблема Ильхома и подобных ему фермеров – недоступность льготных кредитов. С высоких трибун власти объявляли, что можно взять кредит, заложив землю и постройки фермерского хозяйства. На практике Банки отказываются, так как закон им не разрешает брать имущество и земли ДФХ под залог.

. Пасека. Нужно помещение для хранения инвентаря Asia-Plus

В итоге Ильхом вынужден был заложить собственный дом, чтобы взять деньги на развитие хозяйства.

- Поэтому мы призываем наших депутатов, руководителей, юристов рассмотреть эти вопросы и внести необходимые изменения в существующее законодательство, - говорит фермер. – В противном случае, ДФХ были и остаются убыточными хозяйствами, не будет у них больше прибыли, чтобы помочь государству пополнить бюджет.

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