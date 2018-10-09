В Стокгольме объявили лауреатов премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле. Престижная награда присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию инноваций и климата с экономическим ростом, сообщает Нобелевский комитет.

Нордхаусу премия присуждена с формулировкой «за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ».

Ромер стал нобелевским лауреатом «за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».

Премия по экономике закрывает Нобелевскую неделю: оглашение нобелевских лауреатов началось 1 октября.

Ранее были объявлены имена обладателей Нобелевской премии в области медицины и физиологии (Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака), физики (Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стриклэнд за лазеры), химии (Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за методы создания новых ферментов и антител).

Премию мира в 2018 году получили Денис Муквеге и Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.

Премию по литературе в этом году не вручали.

Церемония награждения по традиции состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. В 2018 году премия составляет девять миллионов шведских крон (около миллиона долларов).

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