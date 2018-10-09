Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил Диловара Гулова, сына бывшего министра энергетики и промышленности Таджикистана Гула Шерали, к пяти годам лишения свободы за избиение сотрудника УБОП.

Суд признал 26-летнего Диловара Гулова и четырех его сообщников виновными по статье 237, ч. 3 УК РТ (Хулиганство, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия), сообщил источник в суде района Исмоили Сомони.

Они обвинялись в том, что избили сотрудника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Дилшода Нарзуллозода.

Драка между сотрудником УБОП МВД Дилшодом Нарзуллозода и сыном бывшего министра энергетики и промышленности Таджикистана Диловаром Гуловым произошла вечером 8 июля в Душанбе. Офицер милиции был избит из-за того, что сделал замечание Гулову: чтобы тот не создавал помехи для других водителей на дороге.

После драки Гулов скрылся и был объявлен в розыск, однако на следующий день сам пришел в милицию для дачи показаний. После допроса он был выпущен под подписку о невыезде.

Избитый Гуловым милиционер был доставлен в больницу с травмами средней тяжести – у него был сломан нос, травмированы череп и челюсти.

20 июля Гулов и четверо его друзей снова были взяты под стражу.

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