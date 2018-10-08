Победой таджикских дзюдоистов в 4 весовых категориях из 7 завершился международный турнир по дзюдо на Кубок президента Таджикистана.

Золотые медали турнира завоевали Рахматулло Фарходов (73кг), Джахонгир Маджидов (81 кг), Саидджалол Саидов (100 кг), Темур Рахимов (свыше 100 кг).

11:49 15 мая

Молодые дзюдоисты Таджикистана привезли семь медалей из Ливана

Мероприятие прошло во Дворце тенниса столицы со 2 по 5 октября и в нём приняли участие 248 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета республики.

Соревнования прошли в 7 весовых категориях - 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.  Отметим, что раньше соревнования проходили только в абсолютном весе. Победители Кубка президента Таджикистана в своих весовых категориях получили по 10 тыс. сомони, серебряные призеры – по  5 тыс. сомони и обладатели третьих мест удостоились  3 тыс. сомони.

В весовых категориях 60 кг, 66 кг и 90 кг победу одержали узбекские дзюдоисты – Достон Рузиев, Абдуджалил Юсупов и Достон Мелиев.

Ранее победителями Кубка Президента Таджикистана были: в 2013 году Виталий Дудчик (Украина, до 81 кг) и Ислам Аш-Шахаби (Египет, абсолютная весовая категория), в 2014-2015 гг. - Мухаммадмурод Абдурахмонов (Таджикистан), в 2016г. - Станислав Бондаренко (Украина), в 2017г. - Саидджалол Саидов (Таджикистан).

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