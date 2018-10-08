Таджикистан является вторым по величине получателем помощи Центра поддержки и гуманитарной помощи короля Саудовской Аравии Салмана (KSRelief). На первом месте идет Йемен, в котором с 2014 года идет вооруженный конфликт между правительственными силами и повстанцами.

«Саудовская Аравия всегда оказывает помощь нуждающимся странам, без какой-либо дискриминации», - заявил руководитель KSRelief Абдулла аль-Рабея.

Он отметил, что вторым по величине получателем помощи короля Саудовской Аравии после Йемена является Таджикистан, передает Arab News.

По словам аль-Рабея, Центр помог людям, пострадавшим от землетрясений и наводнений в Таджикистане, и сотрудничал с таджикским Красным полумесяцем и другими органами для реализации нескольких важных проектов.

Отметим, что на прошлой неделе в Душанбе состоялось открытие Республиканского учебно-методического центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана. Строительство данного объекта профинансировал KSRelief.

Абдулла аль-Рабея не уточнил общий размер оказанной Таджикистану Центром помощи короля Саудовской Аравии Салмана финансовой поддержки.

Между тем, Агентство по статистике при президенте Таджикистана за последние два года гуманитарную помощь Саудовской Аравии не зафиксировало.

Переключаемся на инвестиции Саудовской Аравии

В мае этого года Таджикистан и Саудовская Аравия договорились об укреплении взаимовыгодного сотрудничества в сфере инвестиции. Договоренности были достигнуты в ходе прошедшего в Душанбе и Худжанде Инвестиционного форума Таджикистана и Саудовской Аравии.

В ходе визита арабские предприниматели ознакомились с инвестиционными возможностями Айнинского района. Также они посетили город Истаравшан и Свободную экономическую зону «Сугд», которая расположена в Худжанде.

Арабским инвесторам были продемонстрированы инвестиционные и туристические возможности Таджикистана.

По итогам переговоров со стороны частного сектора Таджикистана были представлены ряд инвестиционных проектов на рассмотрение представителей Саудовской Аравии.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана $160,2 млн. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

Мизерный товарооборот

Таджикистан и Саудовская Аравия за восемь месяцев составляет всего около $3 тыс., которые полностью приходятся на экспорт таджикской продукции.

В прошлом году, по данным статведомства РТ, товарооборота между двумя странами не было.

Объем двухстороннего торгового оборота между этими странами в 2016 году составлял чуть более $173 тыс., увеличившись по сравнению с годом ранее почти в 26 раз.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus