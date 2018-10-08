Поединок бойцов ММА Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова должен был стать главным боем 2018 года. Однако сам бой оказался не самым интересным событием, а вот последующие после него события были намного интереснее, передает Медуза.

Сразу после того, как судья остановил бой - соперники уложились в четыре раунда - началась массовая драка. По данным издания MMA Weekly, ее спровоцировал Нурмагомедов. Он перелез через ограждение клетки, где шел бой, и напал на спарринг-партнера Макгрегора - Дилона Дэнниса. В те же секунды в клетку залезли брат Нурмагомедова Абубакар, бойцы Эседулла Эмиргаев и Зубайра Тухугов. Они напали на ирландца, за него моментально заступились члены его команды, всего в драке приняло участие больше десяти человек, их не могли разнять несколько минут. Макгрегора смогли увести только через шесть минут, примерно через десять Нурмагомедов ушел из зала в окружении полицейских. Церемония награждения победителя была сорвана; чемпионский пояс Нурмагомедову пока так и не вручили.

Трех человек из окружения Нурмагомедова ненадолго задержала полиция. Речь идет о его менеджере Ризване Магомедове, имена еще двоих не назывались. Президент компании-промоутера боев UFC Дэна Уайт сказал, что Макгрегор не будет выдвигать против нападавших обвинения, но и участвовать в боях под эгидой UFC никто из задержанных больше не будет. Уайт добавил, что он «шокирован» произошедшим. Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату Нурмагомедову призовых в размере $2 млн. Макгрегор свой гонорар в размере $3 млн. уже получил.

После драки оба бойца заметно смягчили тон своих выступлений. Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию, где принес извинения за драку, а также рассказал, что с победой его поздравил президент Владимир Путин. Затем боец выразил сожаления по поводу драки, написав в Инстаграме: «Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести». «Хорошая схватка. Ожидаю реванша», — написал Макгрегор в твиттере после поражения.

Нурмагомедова из зала выводила полиция Фото AFP

Оба борца очень популярны во всем мире, в отличной форме и на пике карьеры — 26 побед подряд у россиянина, 24 при трех поражениях — у ирландца. Оба уже три года ненавидят друг друга, обмениваются колкостями и прямыми оскорблениями в соцсетях и на пресс-конференциях. На процедуре взвешивания и перед началом боя они демонстративно отказались пожимать друг другу руки. Билеты на шоу в Лас-Вегасе купили больше 20 тысяч зрителей, сумма выручки составила больше $17 млн.

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