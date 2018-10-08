В ночь на 7 октября 2018 года на 69 году жизни скончался Хол Машрабов, экс-председатель Налогового комитета и одна из влиятельных фигур Таджикистана 90-х годов.

Церемония прощания с Холом Машрабовым и его похороны состоялись 7 октября в Душанбе.

С 2008 года он страдал тяжелым заболеванием и в последнее время болезнь обострилась.

С 1998 по 2001 годы Хол Машрабов возглавлял Налоговый комитет, после – в течение 5 лет руководил самым густонаселенным и крупным районом Рудаки.

Его брат Ибодулло Машрабов занимает пост первого заместителя министра культуры страны.

Хол Машрабов родился в 1 январе 1951 года в Варзобском районе. Окончил кооперативный техникум (1969), факультет планирования народного хозяйства Таджикского Государственного университета (1989). В разные годы был слесарем, продавцом, заведующий магазином, директором треста "Общепит" Ленинского района.

В 1987-89 годах был председателем Варзобского районного потребсоюза, а в 1989-93 годы - председателем Душанбинского городского потребобъединения.

С 1990 - депутат Верховного Совета Таджикистана, в 1994-98 гг. - председатель Ленинского района.

С 1998 – 2001 занимал пост председателя Налогового Комитета Таджикистана. В 2005 году был избран депутатом Маджлиси милли (Верхней Палаты) Маджлиси Оли РТ третьего созыва от избирательного округа №5 (РРП). В 2001-2006 годах был председателем района Рудаки.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus