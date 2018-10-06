В Таджикистане сейчас зарегистрировано 130 туристических фирм, которые обслуживают выездных туристов. Так что выбирать есть из чего. Предлагаем вам обзор популярных среди таджикистанцев направлений, куда они ездят загорать в холодные месяцы.

Стоимость туров приблизительная, указана с учетом авиаперелёта, стоимости отеля (как правило, 3-х звездочные) и двухразового питания. Источники информации туркомпании Душанбе и Худжанда.

Объединённые Арабские Эмираты

Когда ехать? Октябрь, ноябрь

Какое море? Персидский залив, Индийский океан

Стоимость тура, 7 дней: от 885$.

Бархатного сезона в классическом понимании в ОАЭ нет, однако, наиболее подходящие месяцы для активного отдыха на море это октябрь и ноябрь, март и апрель. Зимой море остынет, здесь бывает ветрено, так что пляжный отдых может получиться не совсем комфортным. Зато зимние месяцы идеальны для шопинг - туров, потому что будет не так жарко.

Откройте бархатный сезон в ОАЭ. Фото с сайта veryclose.ru

Египет

Когда ехать? Октябрь, ноябрь

Какое море? Средиземное море, Красное море

Стоимость тура, 7 дней: от 946$

Октябрь и ноябрь это лучшее время, чтобы ехать в Египет. Оптимальная температура воды и воздуха. Правда, стоимость туров начинает расти с каждой неделей, поскольку на европейских морских курортах сезон заканчивается.

Несмотря на то, что температурный показатель, по сравнению с летом снизится, воздух все равно будет жарким и сухим. Из-за сезонных ветров некоторое ощущение дискомфорта можно испытать в ноябре. Не забывайте и о резком похолодании в ночное время суток. Поэтому ветровка или свитер будут не лишними в вашем чемодане.

В Египте вас ждет масса незабываемых впечатлений. Фото с сайта Travelermap.ru

Китай, остров Хайнань

Когда ехать? С октября по март

Какое море? Южно-китайское море

Стоимость тура, 7 дней: от 785$

Остров Хайнань называют «Восточными Гавайями» - это единственный тропический остров Китая.

Первый всплеск высокого туристического сезона наблюдается на острове в конце сентября - в начале октября, но в это время отели под отвязку забиты гражданами КНР. Следующий наплыв отдыхающих приходится на период с декабря по март, на который выпадает празднование европейского и китайского Нового года.

Купальный сезон на Хайнане продолжается в течение всего года, однако в зимние месяцы принимать морские ванны не очень комфортно, так как температура воды (+25 °C) превышает дневную температуру воздуха (+20 °C).

На острове Хайнань купальный сезон длится весь год. Фото с сайта yellowbag.com

Индия, штат Гоа

Когда ехать? С октября по май

Какое море? Аравийское море

Стоимость тура, 7 дней: от 955$

Климат индийского штата Гоа можно разделить на два главных периода - сухой и дождливый сезон. Сухой сезон, он же высокий, длится с октября по май включительно. Сезон дождей попадает на летний период и первый месяц осени. Жарче всего здесь в мае, а самым прохладным месяцем считается январь.

Пляжи Гоа заполняются отдыхающими в ноябре, в это время дождей становится очень мало - не более 1-2 дней с осадками, но разгар сезона это декабрь.

Отдых на ГОА вам запомнится особенно. Фото с сайта Vokrugsveta.ru

Таиланд

Когда ехать? С ноября по февраль

Какое море? Андаманское море, Южно-китайское море

Цена от 1195$

Пляжный отдых в Таиланде начинается в ноябре и длится недолго - до первых чисел марта. Это так называемый «прохладный период», но его название основано лишь на субъективных ощущениях. В это время года самая низкая влажность воздуха, поскольку столбик термометра не поднимается выше 32-33 Цельсия. Для россиян это наиболее комфортный период, так как зимовка в Таиланде весьма привлекательное предложение.

Таиланд не оставит равнодушным никого. Фото с сайта Grishkoff.pro

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