АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

8 октября – Деятели культуры Таджикистана (в рамках Дней Культуры Таджикистана) выступят на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ОКТЯБРЯ

День работников сельского хозяйства

2001 - В Душанбе началось внеочередное заседание секретарей Совбезов СНГ под председательством секретаря Совбеза России Владимиром Рушайло

2017 - В Худжанде открылся Торговый центр Узбекистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ОКТЯБРЯ

1933-2006 года – родился писатель Аминчон Шукуров

1935 года – родился доктор филологических наук, профессор Бахриддин Камолиддинов

1958 года – родился режиссер театра Давлати Убайдулло

1966-1991 года – родилась певица Наргис Бандишоева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (ночью выше 1500м снег), местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Понижение температуры: в долинах ночью от 8-13 тепла до 4-9 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2-7 тепла до -3+2, днем от 11-16 тепла до 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с, местами с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами дождь (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер западный 3-8 м/с. Понижение температуры: по ЗГБАО ночью от 6-11 тепла до 2-7 тепла, днем от 19-24 тепла до 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем от 6-11 тепла до 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах сильный (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Понижение температуры: в долинах ночью от 7-12 тепла до 3-8 тепла, днем от 20-25 тепла до 9-14 тепла, в горах ночью от 5-10 тепла до 0-5 тепла, днем от 17-22 тепла до 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, 17-19 тепла.