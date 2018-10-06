АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

– В Малайзии состоится финал Чемпионата Азии-2018. Юношеская сборная Таджикистана сыграет со сборной Японии. Начало матча в 17:45 по душанбинскому времени.

- Камерный вечер - квартирник в Bactria Cultural Center - музыкальная практика в реальном времени с реальными музыкантами. Вы сможете не только послушать, но и сами поиграть на музыкальных инструментах. На мероприятии будут продаваться handmade-товары. Начало в 19:00.

- Мастер-класс "Как повысить продажи на выставках и ярмарках" от Марии Западинской - профессионального тренера по дизайну и маркетингу, дизайнера аксессуаров, создателя собственного бренда. В 16.00 в студии Art Doshan по ул.Рудаки, 6а (гостиница Хизмати Тоджик, 3 этаж, ориентир Садбарг). Справки по тел.: (+ 992) 901000831

– Очередная встреча на площадке "ITalk" под новым лозунгом: "When hard-working matters". Новые спикеры делятся опытом и историей успеха. Исмаилитский Центр, начало в 14:00. Вход свободный! Телефон для справок - (+992)888884082

- В 15.00 в здании Исмаилитского Центра состоится социальный Inside-Out Talks с участием Постоянного координатора ООН и Постоянного представителя ПРООН в Таджикистане Пратибы Мехты, посвященное Международному Дню Борьбы с Бедностью.

- Фестиваль скалолазания – узнайте, что такое скалолазание и попробуйте свои силы на скале. Место проведения скалодром «Зеркало» - 18 км Варзоб. Выезд с «Цемзавода» в 8 утра, возвращение в 6 вечера. Форма одежды спортивная. Еду можно взять с собой.

- В 9:00 утра в кинотеатре «Кохи Навруз» трансляция одного из самых ожидаемых боев за титул чемпиона в лёгком весе. На ринге сойдутся обладатель титула Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион Конор Макгрегор.

7-9 октября - Президент Индии Рам Натх Ковинд посетит Таджикистан с государственным визитом.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ОКТЯБРЯ

1925 - Основано Таджикское государственное издательство («Ирфон»).

1959 - Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире сфотографировала обратную сторону Луны и передала ее изображение на Землю.

1967 - Состоялось открытие выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) Таджикской ССР.

1977 – Принята последняя Конституция СССР.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ОКТЯБРЯ

1928 года – родился композитор Хукуматшо Бандишоев.

1932 года – родилась оперная певица Народная артистка СССР Лутфи Кабирова.

1937 года – родился физик Аваз Хукуматов

1938-1993 – Родился композитор Миратулло Атоев.

1949 года – родился таджикский дипломат Козидавлат Коимдодов

1951 года – родился доктор ветеринарных наук Абдучалил Хакимов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, кратковременный дождь (ночью выше 1500м снег). Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Понижение температуры: в долинах ночью от 8-13 тепла до 4-9 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2-7 тепла до -3+2, днем от 11-16 тепла до 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 20-25 м/с, с пыльной бурей и мглой. Понижение температуры: в долинах ночью от 10-15 тепла до 5-10 тепла, днем от 20-25 тепла до 11-16 тепла, в предгорьях ночью от 7-12 тепла до 1-6 тепла, днем от 17-22 тепла до 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Понижение температуры: по ЗГБАО ночью от 6-11 тепла до 2-7 тепла, днем от 19-24 тепла до 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем от 6-11 тепла до 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, в долинах без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Понижение температуры: в долинах ночью от 7-12 тепла до 3-8 тепла, днем от 20-25 тепла до 9-14 тепла, в горах ночью от 5-10 тепла до 0-5 тепла, днем от 17-22 тепла до 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с, мгла. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, 20-22 тепла.