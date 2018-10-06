После того, как в Таджикистане стали происходить удивительные вещи – в обществе поднимают проблему и на нее обращают внимание власти - мы решили спросить у депутата столичного маджлиса, главного редактора «Вечёрки» Гульноры Амиршоевой, какую еще дискуссию нам стоит поднять.

Гульнора- один из тех немногих депутатов, которых мы знаем в лицо. И дело не в том, что она завсегдатай социальных сетей и журналист – Гульнора часто и непривычно смело (для депутата) может высказаться по вопросам, которые волнуют людей. Например, когда два года назад в Душанбе милиционеры материли и били детей, возвращающихся с индийского праздника Холи, Амиршоева жаловалась на их действия во всевозможные инстанции, писала заявления, говорила об этом в СМИ.

Тогда у нее ничего не получилось, потому что Гульнора не получила поддержки от общества, но теперь в этом обществе, похоже, кое-что изменилось.

- Гульнора, история о том, как наши женщины подняли проблему уличных домогательств и получили ответ не дает мне покоя. Как ты думаешь, на какую проблему женщин в Таджикистане мы еще можем обратить внимание и привлечь внимание властей?

- Почему именно на проблему женщин? Они никогда не закончатся, потому что наша ментальность не позволит. У нас много и других проблем. И я бы говорила сейчас, прежде всего, о защите детей. Они вроде у нас ни в чем не нуждаются, всё у них есть, но почему-то детского счастья нет, глаза не горят. Когда я общаюсь с подростками – 16-17 лет вижу пустоту в глазах. Нет драйва. Я, конечно, не буду сейчас обобщать: есть ребята, которые выделяются, но в общей массе – подростки у нас какие-то ущербные.

Может быть это из-за ограничений… Хотя не может быть, а точно из-за ограничений.

Последний звонок - нельзя, первый звонок - нельзя, день рождения с друзьями отметить нельзя, учителей поздравить нельзя, в кафе пойти - нельзя, с девушкой погулять - нельзя. Родители их муштруют, учителя их не любят, милиция их гоняет. Сейчас вот милиция ходит по школам, проводит рейды, я видела, как они общаются с детьми – это же кошмар. Зачем эти рейды? У нас война? У нас маньяки?Наши дети поголовно бандитами стали?

В общем, нездоровая ситуация вокруг наших детей сложилась. Всё с ног на голову.

- Хотя во всём мире сейчас совсем другая тенденция: чувства детей принято уважать, давать им свободу.

- Только вчера читала статью, что детей нужно оставить в покое, дать им право принимать самостоятельные решения. У нас как: «что ты поел, что ты надел?», а потом они вырастают инфантильными, на твою помощь всю жизнь надеются. Им надо двери открывать и отпускать пораньше.

Особенно нас это касается, потому что в Таджикистане дети растут в женском окружении, даже имея отца. У нас редко какой папа принимает участие в воспитании детей, он занят до ночи, это не принято. В итоге детьми занимаются – мамы, бабушки, тетушки и учителя – тоже все женщины, а потом мы удивляемся, почему вырастают инфантильные мужики, женщины, которые готовы на всё.

- Которые потом идут вторыми женами и нормально.

- Ну да, никакого протеста. Вчера в соцсетях одна девушка спрашивает, что делать, если свекровь выгоняет их с мужем и маленьким ребенком из дома. Я ей ответила – радуйтесь, будете жить полноценной, самостоятельной жизнью. И она отвечает, мол, а кто теперь финансово нам будет помогать? Странно, почему родители взрослых детей должны содержать? Другое дело, если свекровь сама рано женила своего сына, не дала ему созреть, определиться в жизни, тогда спрос с нее. Но если сын достиг зрелого возраста и женился сам – будь добр обеспечивай свою семью.

- Ты довольно тем, как ты воспитала своих сыновей?

- Я, конечно, сожалею о том, что они выросли в неполной семье, но так уж сложилось. Они мне пока претензий не предъявляли. Не скажу, что довольна воспитанием полностью, думаю, что уделяла им внимания меньше, чем следовало бы. Приходилось больше работать, спасибо маме - она меня поддерживала всегда.

Но у нас с сыновьями сложились очень доверительные отношения, мы со старшим сыном вообще друзья, с младшим тоже. С одной стороны я строгая мама, с другой – слишком добрая, из крайности в крайность. Мне как-то сказали, что у меня все избалованные – дети, сотрудники, коты.

«Всю злость и проблемы учителя сваливают на детей»

- Гульнора, а расскажи все-таки подробнее, чем тогда закончилась ситуация, связанная с праздником Холи.

- А ничего не закончилась. Я написала депутатский запрос в МВД, Генпрокуратуру требовала, чтобы наказали начальника управления милиции, сотрудники которого задержали, а потом избили и обматерили детей. Мы встретились с прокурором, и он меня спросил: «Где заявления от родителей пострадавших? Будут заявления – будет наказание». Но заявлений то не было.

Родители побоялись последствий для себя и пожертвовали психикой своих детей, лишь бы их никто не тронул. Они тогда заблокировали мои номера телефонов, чтобы я не требовала от них заявлений; их дети писали мне в соцсетях и жаловались на то, что родители не хотят за них заступаться, одного ребенка вообще мама избила.

В том депутатском запросе я писала, что у нас в Таджикистане никто не любит детей. Я не знаю, по какой причине у нас так много рожают, но точно не по причине любви. Потому что если бы они любили, они рожали бы столько детей, на сколько хватит сил и средств, чтобы обеспечить им счастливое детство. Нет, у нас не любят детей – ни дома, ни в школе.

- В школе почему не любят?

- Потому что в школах сейчас учителя всего боятся, на учителей страшное давление, они всегда остаются крайними. Я их отчасти понимаю – им не до любви, всю злость и проблемы они сваливают на детей. Недавно, смотрела ролик – последний звонок в какой-то рязанской школе - там директор на дискотеке вместе с детьми начал танцевать под шлягеры 80-х! А у нас все такие серьезные, напыщенные, как будто сами никогда детьми не были. Смотреть противно. Да будьте ближе к детям, они ведь так любят, когда с ними на равных общаются! Причем почти все кадры в сфере нашего образования учились в советские годы, не знаю, что с ними такое происходит.

«Я не собираюсь требовать от своих детей обеспечить мою старость»

- Гульнора, ты можешь назвать трех самых ярких и известных женщин в Таджикистане прямо сейчас, о которых будут говорить спустя десятилетия.

-…..

- Хорошо – двух, ну или одну.

- Нет, не могу.

- Как ты думаешь, в чем проблема? Я вот тоже не смогла бы назвать.

- Знаешь, сейчас женщинам как-то труднее стало работать, чем даже десять лет назад. Вроде возможности у них есть, законодательная база, которая их поддерживает, налажена, дают полномочия в плане ведения бизнеса, в госструктурах для них даже квоты предусмотрены, у каждого крупного начальника один из заместителей обязательно женщина, но ничего не помогает. Потому что со стороны мужчин существует какое-то скрытое давление,предвзятое отношение к женщинам. Даже не знаю, как это называется...

- Сексизм это называется.

- Да, и вот это устаревшее, немодное совершенно мнение на счет того, что женщина добилась всего через постель. Противно слышать, честное слово! Если женщина сейчас чего-то и добивается в постели, так это только ее личная победа в постели, а не блага и карьеры. Некоторые мужчины, кстати, и сами сейчас ни против хорошо устроиться за счет женщины и решать свои проблемы.

Намного сложнее женщине сейчас. Палки знаешь, как в колеса вставляют, исподтишка действуют, завидуют молча или открыто. Ну, и что делать женщине? Она ограничивает себя в высоких порывах, ей лишь бы заработать на себя и своих детей и сидеть спокойно, у нас амбиций то поменьше. Вот наши женщины и отказываются от великих достижений и подвигов, о которых кто-то может вспомнить спустя десятилетия.

- Недавно один мой знакомый сказал, что за каждым очень успешным мужчиной стоит хорошая жена, за каждой очень успешной женщиной не стоит никто. Я попыталась поспорить, но примеры в душанбинской реальности так и не нашла.

- Ну, так это же элементарно! Если у тебя есть успешный муж, то все ресурсы идут на него, природа женщины в этом и состоит. А когда этого нет, ей приходится быть успешной, чтобы жить и детей своих кормить. Если бы у меня был успешный муж, я бы тоже много на себя не брала. Но я вынуждена зарабатывать, потому что нужно и о пенсии своей тоже думать. Я не собираюсь требовать от своих детей обеспечить мою старость. Вообще история о том, что дети нужны для того, чтобы в старости стакан воды подавали – это ужасно. Детям хотя бы не говорите об этом. Дети нужны только для того, чтобы их любить. Всё, больше от них ничего не требуйте.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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