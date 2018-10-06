Памирский ботанический сад - самый высокогорный сад в мире. Основателем этого уникального сада была известный учёный-ботаник, исследователь Илария Райкова.

Кто она и чем она занималась на Памире в нашем материале.

Памирский ботанический сад - единственное в мире научно - исследовательское учреждение, которое находится на высоте 2320 м. над уровнем моря. В течение 26 лет директором сада был Анатолий Гурский. Его заслуга в развитии сада огромна, но его основателем была Илария Райкова.

Илария Райкова Фото Ботаника

Илария Райкова родилась 17 сентября 1896 г. в Ура-Тюбе (ныне г. Истаравшан). В 1913 г. она окончила Самаркандскую гимназию с золотой медалью. В 1919 г. Илария Алексеевна заканчивает биологическое отделение Петроградского университета.

Узнав о работе организационного комитета по созданию университета в Туркестане, Райкова подала заявление, и 10 января 1920 г. на заседание Ученого совета и правления Туркестанского университета в Москве была избрана преподавателем ботаники.

Илария Райкова (вторая справа) с ветеранами ТашГУ. Фото tashkentpamyat.ru

В 1923 г. Райкова участвует в Памирской экспедиции Туркестанского отдела Русского географического общества. После Памирской экспедиции, из которой Илария Алексеевна привезла множество семян и растений, она наладила обмен семенами со многим ботаническими садами. Тогда же были сделаны первые посевы и посадки памирских растений, и началось длительное наблюдение за их развитием в условиях Ташкента на орошаемых почвах.

На делянках ботанического сада было испытано 120 видов памирских растений.

Ученые Тащкентского госуниверситета. Илария Райкова (вторая справа) Фото tashkentpamyat.ru

В 1927 г. Райковой посчастливилось провести все лето на Памире в составе двух экспедиций.

В 1933 г. начала свою работу Памирская экспедиция Среднеазиатского университета. Памирская экспедиция была нацелена на исследование и освоение холодной высокогорной пустыни Восточного Памира.

За короткий срок члены экспедиции университета добрались до поселка Мургаб. На Восточном Памире были заложены опытные поля в Джамантале (3640 м над ур. м.) и в урочище Мадьян (3660 м над ур.м.), на которых были посеяны некоторые сорта зерновых, бобовых и овощных культур. В долине р. Аличур, в урочище Башгумбаз, выбрали место для лугового и животноводческого стационара. На Булункуле наметили место для посевов, а на берегах озера Яшилькуль нашли удобные участки для гидробиологического и ихтиологического стационаров.

Урочище Джавшангоз было признано наиболее удобным для растениеводческих опытов.

В планы исследований экспедиции вошли, помимо необходимых геоботанических, почвенных и фаунистических исследований, задания по внедрению земледелия в высокогорья, по акклиматизации и сортоиспытанию, по изучению местных растительных ресурсов.

Большое внимание уделялось поискам путей для обеспечения населения высокогорий полноценным питанием и витаминами за счет возделывания новых культур и более полного использования местных ресурсов (например, рыбных). Эта задача рассматривалась как одна из главных в связи с широким распространением среди населения цинги.

Первая биологическая станция на Памире была создана в урочище Джавшангоз (3600 м над ур.м.), в верховьях р. Шохдара. Она просуществовала 3 года, затем была переведена в долину р.Мургаб, в урочище Чечекты (3860 м над ур. м.).

На Ишандаште началась закладка первых делянок будущего ботанического сада: осенью высажены луковицы тюльпанов, ирисы и другие растения.

Фото galyagorshenina.livejournal.com

Илария Райкова с помощниками вела геоботанические исследования в ранее необследованных районах Восточного Памира. Растениеводческие отряды побывали во всех районах, собирая материал о культивируемых растениях, изучая особенности агротехники. Осенью, когда был убран первый урожай с опытных полей экспедиции, стало ясно, что произошел огромный сдвиг в земледелии области, получен большой урожай по ряду культур.

Участники экспедиции проявили инициативу и добились разрешения на организацию в г. Хороге первой сельскохозяйственной выставки. Она была открыта 30 сентября 1934 г.

Фото galyagorshenina.livejournal.com

«Первая группа экспонатов из Джавшангоза, - вспоминала Илария Алексеевна, - была помещена под транспарантом. Всё это выросло на Восточном Памире на высоте 3500 м. Там лежали свежие кочаны китайской листовой капусты по 4 кг экземпляр, убранные уже после заморозков до - 15С*, морковь, брюква, репа, редька, турнепс, свекла, редис до 20 см в длину, клубни картофеля 10 сортов».

Фото galyagorshenina.livejournal.com

Выставка длилась 6 дней и за это время желающих посмотреть ее было очень много, прибыли даже представители из Афганистана.

В 1936 г. на стационаре в Чечекты работала совсем небольшая группа – 4 человека во главе с Райковой. Но посевы были сделаны своевременно, в течение всего лета проводились необходимые агротехнические мероприятия, научные наблюдения по программе.

19 сентября 1936 г. в Мургабе и Хороге открылась выставка-ярмарка. Илария Алексеевна, как всегда, была организатором и активнейшим участником. На этот раз её любимым детищем стала выставка в поселке Мургаб, в центре высокогорного района, прежде практически не знавшего земледелия. На Восточном Памире, где коренные жители киргизы кочевники-скотоводы земледелием раньше не занимались, посевы внедрялись медленнее. После организации биологической станции в Чечекты, где кочевники впервые увидели выращенные здесь злаки, овощи, нашлись энтузиасты из числа местных людей. В 1939 г. на Восточном Памире под посевами было 123 га. Начиная с 1940-1942 гг. постепенно все руководство Чечектинской станцией переходит к Райковой. В эти годы она осуществляла не только научное руководство, но и административное, будучи директором.

Хорогский ботанический сад Фото turbina.ru 1 /8

Много неожиданного показали сортоиспытания в условиях Восточного Памира: победителями часто становились не высокогорцы и не северяне, а представители теплых стран: ячмени из Индии и Эфиопии, овёс из Палестины, горох из Абиссинии. Был даже случай, когда впервые в истории пшеница созрела на высоте 3550 м, она была родом с полуострова Аравия.

Среди исследователей Памира Иларии Алексеевне принадлежит своеобразный рекорд: только она одна вела полевые исследования на Восточном Памире 40 лет. Она привезла с Памира около 30 тысяч листов гербария.

Вместе с Барановым она - создатель Памирского ботанического сада в г. Хороге, который благодаря таланту и энтузиазму Гурского довольно быстро превратился в одно из ведущих исследовательских учреждений такого типа.

Жизнь Иларии Алексеевны очень тесно переплелась с судьбой жителей далекой горной страны, с судьбой величественного и сурового края, и не случайно её называли "хозяйкой" Памира. Из 85 лет жизни 60 она посвятила университету и Памиру. Райкова была не только страстной путешественницей и полевым исследователем, она была еще профессором Университета. Перу Иларии Райковой принадлежит свыше 80 печатных работ.

Иларии Алексеевны уже нет. Она покинула нас 24 октября 1981 года. Но сотни людей еще несут в себе её образ, берегут все, что получили от неё.

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