С 5 октября десятки таджикских грузовиков, которые более месяца стояли у границы Туркменистана, начали двигаться в сторону Таджикистана и наоборот.

«Машины, принадлежащие таджикским грузоперевозчикам начали пропускать с 5 октября. За день до этого, 4 октября, пропустили турецкие и иранские машины с грузами для Таджикистана и из Таджикистана», - сообщили «АП» в Минтрансе страны.

В Минстрансе также сообщили, все это время действовал запрет на проезд и для железнодорожных грузов.

«Со вчерашнего дня туркменская сторона начала пропускать и эти грузы», - сообщил источник.

Между тем, о причинах задержания транспорта на границе Туркменистана так и не сообщается.

Напомним, туркменские таможенники перестали пропускать на свою территорию грузы, предназначенные для Таджикистана или экспортированные из Таджикистана в конце августа.

Минтранс Таджикистана через МИД еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне. Официальные структуры Таджикистана не подтвердили, и не отрицали получение ответа от туркменских коллег, воздерживаясь, в целом, от любых комментариев по данному вопросу.

Однако, источник в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщил «АП», что туркменская сторона сразу же ответила на обращение и связала ограничение движения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.

«На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям».

Официальные структуры Таджикистана, как во внешнеполитическом ведомстве, так и в Минтрансе, воздерживаются от разговоров на эту тему.

Один чиновник на условиях анонимности признался, что им поручено не давать комментарии по этому вопросу.

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