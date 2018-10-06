На церемонии взвешивания в Лас-Вегасе перед турниром UFC 229 Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор едва не вступили в потасовку.

Они встали в стойку друг перед другом, и ирландец пытался спровоцировать оппонента на драку, а затем попытался ударить его ногой, перелдает РИА Новости.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не пожмет руку Макгрегору после их боя. Ирландец также отказался от "заключения мира" с соперником.

Макгрегор, в свою очередь, пообещал нанести сокрушительное поражение Нурмагомедову.

Нурмагомедов провел 26 боев в профессиональной карьере без поражений. Макгрегор потерпел 3 поражения и выиграл 21 бой.

Напомним, за боем Нурмагомедов-Макгрегор можно будет следить уже завтра в 9 часов утра по душанбинскому времени.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus