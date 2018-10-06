На днях профессиональный таджикский боксёр Мехрубон Сангинов подписал в США контракт с элитной командой «The Money Team», которой руководит известный боксёр Флойд Майвезер.

В связи с этим «АП» решила вспомнить о нескольких спортсменах Таджикистана, которые добились успеха за рубежом.

Сегодня в России, США, Узбекистане и других странах живут немало таджикистанцев, добивающихся успехов в качестве спортсмена или тренера.

Некоторые из них приняли гражданство других стран и выступают под их флагами, другие, хотя и находятся за рубежом, завоевывают медали в зачет Таджикистана. Любители спорта независимо от их гражданской принадлежности болеют за них.

В список не вошли многие спортсмены – футболисты, боксеры, легкоатлеты, мастера боевых искусств, других видов спорта. Про них еще будут материалы. А сегодня предлагаем топ 8 спортсменов, которые прославили Таджикистан на мировой арене.

Андрей Абдувалиев, лёгкая атлетика

Родился в 1966 году в Ленинграде (Санкт-Петербург).

Андрей Абдувалиев uznews.uz

Чемпион Олимпийских игр 1992г в метании молота. Двукратный чемпион мира (1993, 1995). Личный рекорд — 83,46 м (1990). Чемпион СССР (1991). Заслуженный мастер спорта СССР (1992). Выступал за спортивное общество «Динамо» (Душанбе).

Андрей Абдувалиев спортом начал заниматься в Душанбе. На Играх доброй воли в США в 1990 году в составе сборной СССР выиграл серебряную медаль. На чемпионате СССР 1991 года занял первое место, метнув снаряд на 83 м 16 см. Дважды завоевывал звание чемпиона мира (1993 год, Штутгарт) и (1995 год, Гетеборг). По результатам выступления Абдувалиева в Гетеборге Таджикистан вошел в число 24 стран мира, наряду с Россией, Великобританией и Францией, добившихся по одной золотой медали.

На Олимпийских играх 1996 года в Атланте был знаменосцем спортивной делегации Таджикистана, но в соревнованиях не участвовал из-за травмы.

"В Таджикистане произошло мое становление как спортсмена. В Душанбе окончил Институт физкультуры. Тут обрел свою "половину" — Лолу Кадырову. Она известная в прошлом спортсменка, член сборной команды республики по хоккею на траве. Наконец, здесь родились два наших сына. Покидать же Душанбе приходилось из-за нестабильности обстановки и стрельбы на каждом углу. Но все мои достижения и победы принадлежат Таджикистану. Под флагом республики я выступал на всех соревнованиях», - заявляет он.

В настоящее время Андрей Абдувалиев – президент Федерации легкой атлетики Узбекистана.

Рашид Рахимов, футбол

Рашид Рахимов Фото kommersant.ru

Родился в 1963 году в Душанбе. Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» (Грозный).

Является воспитанником команды «Трудовые резервы» города Душанбе.

В 1980 году начал выступать за молодёжную команду душанбинского «Памира». В 1982 году был включен в основную команду «Памира» и выступал в чемпионате СССР. Выступал за «Памир» вплоть до середины 1991 года и за это время сыграл в составе душанбинцев 277 матча и забил 24 гола.

В 1991 году перешёл в московский «Спартак» и выступал в чемпионате России за красно-белых, до середины 1992 года. Затем играл в командах «Вальядолид» (Испания), «Локомотив» (Россия), «Адмира Ваккер» (Австрия), «Рид» (Австрия). За всё время своей карьеры Рашид Рахимов сыграл 515 матчей и забил 39 голов.

За сборную России выступал в 1994 - 1995 годах и сыграл 4 официальных матча и 1 неофициальный. За сборную Таджикистана сыграл 2 матча в 1992 и 1996 годах.

После окончания карьеры в качестве футболиста начал тренерскую деятельность. Возглавлял клубы «Адмира Ваккер» (Австрия), «Амкар», «Локомотив», «Терек» (ныне – Ахмат») (все – Россия).

Муродулло Амриллоев, шашки

Муродилло Амриллоев Фото srgazeta.ru

Родился в 1972 году в Душанбе. Занимается в профессиональном шашечном клубе "Башнефть" в Уфе.

Является многократным чемпионом мира в индивидуальных и командных соревнованиях по русским и международным шашкам.

В 1990-95 гг. тренер-преподаватель ДЮСШОР Душанбе. В 16 лет выполнил норматив мастера спорта. В 1995 году переехал в Россию. Международный гроссмейстер. Член сборной России. Проживает в Стерлитамаке.

Окончил Уральскую государственную академию физической культуры.

В 1995-2004 г. преподавал в Челябинской областной школе шашек, с января 1999 - в областной школе олимпийского резерва. Подготовил несколько гроссмейстеров России, среди них Петр Чернышев, Алексей Шонин, Дамир Рысаев.

В 2017 году в составе сборной России занял первое место на командном чемпионате Европы по международным шашкам.

Рустам Саидов, бокс

Рустам Саидов Фото - caravan.kz

Родился в 1978 году в Душанбе. В детстве активно занимался гандболом, но в возрасте четырнадцати лет сделал выбор в пользу бокса. Тренировался в СДЮШОР №6. В середине 90-х был вынужден покинуть страну.

Впервые заявил о себе в 1997 году, когда выиграл серебряную медаль на первенстве Узбекистана, позже был в числе призёров ещё нескольких престижных турниров, в том числе был лучшим на Центральноазиатских играх 1999 года.

Участник двух летних Олимпийских игр, бронзовый призёр Игр в Сиднее, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, дважды чемпион Азиатских игр, чемпион Азии, многократный победитель и призёр национального первенства. Удостоен почётного звания «Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан», награждён орденом «Узбекистон ифтихори».

В 2000 году окончил Узбекский государственный институт физической культуры, получил специальность тренер-преподаватель.

В настоящее время Рустам Саидов выступает в Полупрофессиональной лиге бокса за корейскую команду «Пхохан Посейдонс».

Раимкул Малахбеков, бокс

Раимкул Малахбеков Фото clr-videogroup.press

Родился в 1974 году в Рушане (ГБАО).

Обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр 1996 и серебряной летних Олимпийских игр 2000. Двукратный чемпион мира (1995 и 1997 годов), двукратный чемпион Европы (1993 и 2002) и пятикратный чемпион России (1993-1997).

1993 году он завоевал золото чемпионата России, и это чемпионство он не отдавал в течение пяти лет, до 1997 года. В том же 1993 году он стал чемпионом Европы, титул который закрепил ещё раз в 2002 году.

В 1995-1997 годах он поднимал российский триколор, стоя на золотом пьедестале мирового первенства. Ещё две медали он принес России с Олимпиады, одну бронзовую, другую серебряную.

Расул Бокиев, дзюдо

Расул Бокиев Фото sputnik.tj

Родился в 1982 году в районе Рудаки.

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года в Рио-де-Жанейро, победитель Кубка мира 2007, 2010, 2011 и 2012 годов, чемпион России 2009 года. Заслуженный мастер спорта Республики Таджикистан. Один из трёх призёров Олимпийских игр в истории Таджикистана.

Родился в семье известного таджикского борца, заслуженного тренера Таджикистана, мастера спорта СССР Худойназара Бокиева. В настоящее время проживает в России. В Москве у него есть свой спортивный клуб.

Будучи небогатым, одним из первых внёс пожертвование в строительство Рогунской ГЭС - стратегически важного объекта для Таджикистана.

Далер Сайфиддинов, таэквондо ITF

Далер Сайфиддинов Фото sputnik-tj.com

Родился в 1984 году в Душанбе. Мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта РТ.

Неоднократный чемпион мира, как среди юниоров, так и среди взрослых, победитель Кубков Европы, чемпион Азии, абсолютный чемпион Азии и мира.

«Далер Сайфиддинов, безусловно, ярчайшее событие в нашем спорте. Стать сильнейшим в мире в столь юном возрасте – это уже само по себе выдающееся достижение. И, что самое главное, он не стал почивать на лаврах, а с каждым годом только продолжал наращивать свой потенциал", - заявляет его тренер Мирсаид Яхъяев.

В 2007 году Далер уехал в США. Окончил там Техасский университет по специальности «Компьютерная инженерия».

Комил Латипов, таэквондо WTF

Комил Латипов Фото из соцсетей

Родился в 1984 году в Душанбе. В спорт пришел в 11-летнем возрасте. Пробовал себя в различных видах единоборств, но тхэквондо (ВТФ) в итоге стал смыслом жизни.

Уехал в Америку в начале 2005 года с целью учебы. Выступал на чемпионатах Нью-Йорка и Колорадо. Показал хорошие результаты, его заметили, появились спонсоры, а спортивное руководство штата предложило пост главного тренера юниорской сборной. Через некоторое время он открыл в столице Колорадо - Денвере свой спортклуб.

"Сейчас стремлюсь к тому, чтобы как можно больше моих учеников выступали за сборную США и стали чемпионами мира", - признался он.

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