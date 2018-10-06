Эмомали Рахмон во время визита в Японию

Официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Японию укрепит дружественные связи между странами и придаст новый импульс таджикско-японским отношениям, считает Тсутсуи Акиюки, 3-й секретарь посольства Японии в Таджикистане.

По словам дипломата, договоренности, достигнутые по итогам встреч глав государств и руководителей ведомств двух стран помогут в деле практической реализации многих жизненно важных проектов в различных сферах жизни общества Таджикистана.

"Японское правительство тесно сотрудничает с Таджикистаном в таких сферах, как образование, наука, частное предпринимательство, сельское хозяйство и др. В рамках многочисленных программ сотрудничества наша страна оказывает гуманитарную и техническую помощь Таджикистану, построены и строятся школы, больницы, сотни таджикских специалистов проходят практику в учебных заведениях и научных центрах Японии. Также хотел бы отметить продуктивную деятельность Агентства по международному развитию Японии (JICA) и последовательное наращивание сотрудничества двух стран в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония». Важную роль в развитии и расширении торгово-экономических связей сторон может сыграть активное функционирование Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. У наших стран большой потенциал в деле сотрудничества, и надеюсь, этот потенциал будет использован в дальнейшем высокими темпами", - выразил надежду Акиюки.

Япония признала независимость Таджикистана 28 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2 февраля 1992 года. Посольство Японии работает в Душанбе с 2002 года, а диппредставительство Таджикистана в Японии - с 2007 года.

Основу договорно-правовой базы составляют более 50 межправительственных соглашений.

В целях углубления разнопланового сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности, обеспечения стабильности и региональной безопасности, а также активизации торгово-экономических отношений, Токио инициировал в 2004 году новый формат взаимодействия в форме Диалога «Центральная Азия+Япония».

В августе 2006 года было открыто представительство Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане. Ежегодно в рамках учебных программ JICA специалисты Таджикистана имеют возможность обучаться и повышать квалификацию в учебных заведениях Японии.

С 22 сентября 2011 года функционирует первое совместное таджикско-японское фармацевтическое предприятие «Аввалин» в Кабадиянском районе Хатлонской области.

До нынешнего дня между Таджикистаном и Японией реализовано более 420 совместных социальных проектов на сумму более $350 млн.

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