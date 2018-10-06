Заканчиваем эту неделю историй мы сюжетом о Human House - об уникальном дизайнерском магазине в Ташкенте, где на продаже одежд и предметов декора спектр услуг не заканчивается.

Считается это заведение, пожалуй, одним из самих туристоориентированных мест узбекской столицы. И знаете почему? Потому что это не просто магазин, а целый культурный центр. Посудите сами, здесь каждый понедельник бесплатно проходит показ фильмов, периодически бывают встречи с интересными личностями, часто организовываются мастер-классы по различным ремесленным искусствам, проходят показы мод и многое другое.

И, естественно, мимо такого занимательного места пройти никто не может. А раз все же зашел, без приобретения хотя бы шарфика выйти не получится никак, ведь от выставляемых уникальных и эксклюзивных товаров глаза разбегаются только так.

Подобный подход к бизнесу, кстати, может стать хорошим примером и для таджикских владельцев магазинов.

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