АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

6 октября - Открываются Дни культуры Таджикистана в Москве и Санкт-Петербурге. В творческий состав делегации вошли танцевальные ансамбли «Лола» и «Парасту», и известные таджикские исполнители.

6 октября - В Буэнос-Айресе состоится открытие 3-й Всемирной Юношеской олимпиады. Таджикистан будут представлять Анастасия Тюрина (плавание на 50 м вольным стилем и 50 м баттерфляем), Бежан Файзуллоев (стрельба, пневматический пистолет, 10 м) и Сулаймони Джамшед (дзюдо, до 66 кг).

6-7 октября - В столичном Госцирке состоится открытый турнир по ММА (смешанные бои).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ОКТЯБРЯ

1920 - Образована Бухарская Народная Советская Республика.

1932 - Введена в действие Душанбинская шелкомотальная фабрика - ныне шелкокомбинат.

1966 - Открылась неделя таджикской литературы в Белоруссии.

2002 - В Душанбе состоялось подписание Соглашения о государственной границе между РТ и Узбекистаном. В соответствии с соглашением было делимитировано 1100 из 1283 километров границы.

2004 – Таджикистан стал полноправным 182-м по счету государством-членом Интерпола

2005 – Дни культуры и искусства Таджикистана в Москве и Подмосковье

2010- В Раште по техническим причинам потерпел крушение вертолет Национальной гвардии Таджикистана. В результате погибло 19 бойцов элитного подразделения «Альфа» и 7 военнослужащих Нацгвардии;

2010 - На мине в Раштском районе подорвалась грузовая автомашина Национальной гвардии с военнослужащими на борту, погибло шесть человек;

2010 - Эмомали Рахмон дал добро на открытие в Душанбе филиалов МЭИ (ТУ) и МИСиС.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ОКТЯБРЯ

1900 – Родился поэт Сухайли Джавхаризода.

1951 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Муродбек Насриддинов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла. г. Куляб – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 21-23 тепла.