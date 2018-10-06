И опять наша еженедельная рубрика о главном, важном и добром. Знаете, а ведь сегодня последние (ну, или предпоследние) солнечные деньки. С начала будущей недели нас ждут холода и дожди. Но даже в самые ненастные дни мы будем вам рассказывать о самом добром, главном, важном.

Знаете ли вы президента Таджикистана – так, как знаем его мы? Ну, вот 100 процентов, что нет. Не верите, пройдите наш тест. Мы его сделали в день рождения Эмомали Рахмона, который он отмечал, кстати, 5 октября.

Уж совсем скоро мечты будут сбываться. Не так чтобы у всех и сразу, но вот одна из главных наших общих – энергетическая независимость – уже вот-вот. Мы тут за часами следим, когда первый агрегат Рогунской ГЭС запустят. И даже по этому поводу новый ролик дополненной реальности сделали. Эта, правда, в газете, а ниже ролик о ролике.

На Рогун, кстати, в этом году добавят еще 80 миллионов сомони.

Вот так вот все сложно, но ведь, круто, правда?

Ну, а пока Рогун еще не построен, в стране нет-нет, да и Да! Бывают проблемы с электричеством. Вот прямо как сейчас. А еще у нас подняли тарифы на электроэнергию для населения почти на 15% и за отопление.

А тут вот как-то прямо не в тему Нацбанк хочет построить себе новое здание. 16-ти этажное. Мы не то, чтобы против, только вот зачем старое (кстати, и не старое оно вовсе) сносить? Там бы могло расположиться другое ведомство. Мало что ли у нас невезунчиков, кто ютится в старых и страшных помещениях?

Нынешнее здание НБТ Фото Asia-Plus

Мы попытались узнать – почему в Таджикистане такой плохой и дорогой интернет. И, знаете, это как с самолетом, вроде и в школе учились и слышали что-то про подъемную силу и воздушные течения, а, блин все равно вопрос: «Ну почему он не падает?!». Может, вы поймете, почему, ну почему мы так отстали в области технологий? Или, может все-таки провода?..

В столичных школах начались рейды. Смотрят на одежду, наличие учебников, галстуков у мальчиков, бранят за опоздание и неряшливый вид. А) Не совсем понятно почему это делают милиционеры? Б) Как это поможет решить проблему растущей подростковой преступности в Душанбе?

Ура, ура, урррааа! В школы вернули каникулы. Да, классно, поздравляем, мы все этого так долго ждали! Только вот сладкую пилюлю нам немного, как бы это сказать, подпортили что ли? В общем, непонятно почему и как Минобрнауки теперь решило, что учиться дети будут теперь аж до 14 июня. Есть ощущение, что мамам-активистам (ну, тем, кто выступил инициатором обращения к Озоде Рахмон, чтобы каникулы вернули) отомстили. Чтобы неповадно было оспаривать научно обоснованные решения?..

А вы уже посмотрели битву титанов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрэгора? Если да, то, вот, посмотрите еще, как накануне битвы за них болели жители столицы.

Неожиданно. Кукольный театр поставил драму для, казалось бы, взрослых людей о том, как в Таджикистане молоденьких девушек насильно выдают замуж. Зрители – дети. Мы сходили, и нам понравилась эта идея.

Детям спектакль тоже понравился Фото Asia-Plus

"Как-то раз, возвращаясь домой, я заметила собравшуюся группу соседей, которые на вопрос: «А где Дружок?», ответили: «Его убили. Застрелили». В тот день во мне что-то надломилось". 4 октября был очень добрый праздник – день защиты животных. Как жаль, что у нас он такой печальный…

В Таджикистане так и не прекратили практику отсрела бездомных животных... Фото с сайта primechaniya.ru

Из полезного, если вдруг пропустили – в Душанбе воду будут отключать. Вот вам график, вырезайте :) и вешайте на зеркало в ванной, чтобы не забыть.

А это из прикольного. В Таджикистане сшили обувь 245 размера. Это молодой сапожник из Душанбе Азам Ахруллоев решил привлечь внимание потенциальных клиентов к своей продукции. Вот так нужно себя рекламировать! А еще вот так.

А еще у нас был интересный материал о том, когда в Таджикистане появится KFC и почему до сих пор у нас, собственно, и нет всемирно известных брендов фаст-фуда. Познавательно.

Ну, а мы идем дальше. В прямом смысле. Нас ругают, мы, бывает, не справляемся, но мы стараемся ради своего читателя. Ради вас.

А вы с нами?