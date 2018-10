«All you need is Plov», «Plov must go on» – эти и другие цитаты-аллюзии на мировые поп-хиты в очередной раз возбуждают аппетит! А мы усилим это воздействие, представив вам кулинарный мастер-класс от шеф-повара Чайхана «Кохи Навруз» Собира Хурсандова, ведь рецептов плова много не бывает!

В мире есть немало сооружений, которые способны одним своим видом вызывать целую бурю эмоций. В Душанбе это несомненно – культурно-развлекательный комплекс «Кохи Навруз» - шедевр современной архитектуры, прекрасно отражающий колорит традиционных ремёсел нашей страны. Каждый из 12 залов дворца выполнен в своем особом стиле и оформлен местными мастерами-умельцами: тут и резьба по дереву, и флорентийская мозаика из местных полудрагоценных камней, расписные потолки. На стенах - сюжеты из древних сказаний, на потолке – выполненные в старинном стиле узоры из дерева.

После интересной экскурсии по «Кохи Навруз» тут же можно посмотреть кино на большом экране, поиграть в боулинг, нагулять аппетит в прекрасном саду и зайти в одноименную чайхану, дабы насладиться богатым ассортиментом блюд как национальной, так и европейской кухни. Здесь можно послушать народную таджикскую музыку и в очередной раз ощутить всю красоту и роскошь величественного здания.

Ну а пока вы планируете посещение комплекса «Кохи Навруз», мы предлагаем вам кулинарный мастер-класс от шеф-повара чайханы Собира Хурсандова по приготовлению плова.

Чайхана «Кохи Навруз» находится по адресу: г. Душанбе ул. И.Сомони (ориентир - гостиница Хаят редженси)

Веб-сайт: http://kokhinavruz.tj

Телефоны: (+992) 938-80-01-37, (+992) 938-80-01-42

