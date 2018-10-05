Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) заявляет, что около половины населения Таджикистана в настоящее время находится в сложном экономическом положении.
«Таджикистан является наиболее бедной страной СНГ, где 47% населения живет менее, чем на $1,33 в день, а 17% живут менее, чем на $0,85», - говорится в августовском обзоре ВПП по Таджикистану.
Согласно методологии Всемирного банка, бедным считается население, живущее менее, чем на $1,9 в день.
В Обзоре отмечается, что ВПП разрабатывает пятилетний страновой стратегический план, который направлен на поддержку усилия правительства Таджикистана по достижению «Нулевого голода» (TheZero Hunger) к 2024 году.
Ожидается, что подготавливаемый в настоящее время план будет утвержден в середине будущего года.
ВПП оказывает продовольственную помощь наиболее уязвимым слоям населения в Таджикистане с 1993 года.
Бедствует только каждый третий
Согласно официальным государственным данным, 29,7% населения Таджикистана бедствует, а 14% - находится в крайней нищеты.
«В 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, что на 1,3% ниже по сравнению с показателем 2015 года. Крайняя же нищета, согласно оценкам международных организаций, составляет 14%, а средний класс, по предварительным оценкам, равняется 24%», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в июле этого года на заседании Совета по национальному развитию при президенте РТ.
В исследовании Всемирного банка отмечено, что самые низкие показатели бедности наблюдаются в Душанбе и Согдийской области, где сосредоточена большая часть экономической деятельности. Напротив, ГБАО, Хатлон и районы республиканского подчинения обычно характеризуются уровнем бедности выше среднего по стране.
Самые бедные
Исследование Межгосударственного комитета СНГ «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ», опубликованное летом этого года, подтверждает, что наиболее высокий уровень бедности на пространстве Содружества зафиксирован в Таджикистане.
В мониторинге говорится, что доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%. В Армении в позапрошлом году бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровню бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.
Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%). В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году. Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану в исследовании МГК СНГ не приводятся.
Бедных будут выявлять по новому методу
Правительство Таджикистана поручило разработать методику определения состояния бедности семей для оказания им адресной социальной помощи.
Новая методика разрабатывается в рамках Госпрограммы по оказанию адресной социальной помощи в РТ на 2018-2020 годы. Документ утвержден постановлением правительства в конце июня этого года.
Разработкой методики занимаются специалисты министерства здравоохранения и социальной защиты.
В документе говорится, что для определения малоимущих учитывается состав семьи, степень образованности главы семьи, количество инвалидов, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов семьи. Учитываются также материальные и финансовые доходы семей.
Кроме того, разработчики методики будут принимать во внимание собственность семей, в частности, приусадебные и другие земельные участки, состояние жилого дома, а также количество и виды домашнего скота.
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Нурмухаммад 1 час назад
Угадайте, где такое есть?
. Не нужны никакие ордера, циркуляры, печати, подписи, штампы, записочки, бумажки и тд. Если что-то надо (не важно, паспорт вы берете или оформляете землю), идите в Дом Юстиции и все будет готово минут за 20. Открыть ООО или ОАО, пожалуйста — за полчаса. Получить статус предпринимателя? Без проблем за 25 минут. Из всех документов, только паспорт. И ВСЁ!!! РТ со своей титанической, протухшей, устарелой, прогнившей и громоздкой системой и ужасно тупыми сотрудниками использует бывшую совковую систему бюрократии, помноженную на феодально-коррупционный менталитет. У нас нет крупных рынков сбыта для сельхозпродукции, а если есть, то, это опять-таки, Россия. Зачатки туризма и кухня, фестивали и танцы с футболом - это замечательно, и необходимо все это развивать, но... ждать, что эти сферы дадут гигантский толчок для улучшения жизни 9 миллионной страны - самообман.
Нурмухаммад 1 час назад
Почему этим должен заниматься ВПП или кто-то тещё, кроме того, кому напрямую положено в РТ? Почему за всёт время существования РТ не наблюдается либерализации экономики? Почему чиновник душит бизнес и никто не признаёт его антисоциальным элементом? Почему власть не уделяет вопросам коррупции должного внимания и ограничивается подачей деклараций об имуществе, будто это выход из положения? Почему власть не хочет перенимать успешный опыт других стран СНГ? Открыли границы, отменили визы и успокоились? Так это только привели в норму то, что и должно было быть. Тут нет достижения особого. А вот соэдать условие для процветания в РТ никак не хотят те, кому положено этим заниматься. Вот что говорит по этому поводу Кийосаки.
……капиталист стремится делать больше меньшими средствами. Это означает, что лучшие товары должны продаваться по лучшим ценам. В условиях настоящего капитализма по мере роста производительности труда цены снижаются. К сожалению, лидерами многих стран становятся люди которым, за время жизни вбили в голову принципы социалистической философии, а вот о том, чтобы дать финансовое образование, не позаботились. В результате они оказались совершенно не готовы к тому, чтобы быть настоящими лидерами в реальном мире и не могут справиться с решением насущных проблем. Вместо того чтобы пропагандировать идеи процветания, они продвигают идеи аскетизма. Вместо того чтобы способствовать повышению производительности труда, они повышают налоги, убивающие производство. ……..Самая большая проблема заключается в том, что нашим лидерам недостает финансового образования, а отсюда проистекают коррупция и алчность. Те, кто не в силах отказаться от социалистических и фашистских догм, будут продолжать жить в мире аскетизма, мизерных зарплат, возрастающих налогов и галопирующей инфляции, горестно взирая на то, как накопленные ими богатства расхищаются посредством комиссионного вознаграждения и разного рода издержек теми самыми людьми, которым они доверили приумножать эти богатства. (Кийосаки)
Фаррух2 часа назад
По этой методике даже в России половина за чертой. Очень многие имеют пенсии и зарплаты не выше 8-10 тысяч. Это прожиточный минимум. И на эти деньги допустим, мать ещё кормит двоих детей. Такая вот математика
Умед2 часа назад
Главное контролировать и не решать проблемы голода ввозом ГМО для расширение присутствия иностранных корпораций