Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) заявляет, что около половины населения Таджикистана в настоящее время находится в сложном экономическом положении.

«Таджикистан является наиболее бедной страной СНГ, где 47% населения живет менее, чем на $1,33 в день, а 17% живут менее, чем на $0,85», - говорится в августовском обзоре ВПП по Таджикистану.

Согласно методологии Всемирного банка, бедным считается население, живущее менее, чем на $1,9 в день.

В Обзоре отмечается, что ВПП разрабатывает пятилетний страновой стратегический план, который направлен на поддержку усилия правительства Таджикистана по достижению «Нулевого голода» (TheZero Hunger) к 2024 году.

Ожидается, что подготавливаемый в настоящее время план будет утвержден в середине будущего года.

ВПП оказывает продовольственную помощь наиболее уязвимым слоям населения в Таджикистане с 1993 года.

Бедствует только каждый третий

Согласно официальным государственным данным, 29,7% населения Таджикистана бедствует, а 14% - находится в крайней нищеты.

«В 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, что на 1,3% ниже по сравнению с показателем 2015 года. Крайняя же нищета, согласно оценкам международных организаций, составляет 14%, а средний класс, по предварительным оценкам, равняется 24%», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в июле этого года на заседании Совета по национальному развитию при президенте РТ.

В исследовании Всемирного банка отмечено, что самые низкие показатели бедности наблюдаются в Душанбе и Согдийской области, где сосредоточена большая часть экономической деятельности. Напротив, ГБАО, Хатлон и районы республиканского подчинения обычно характеризуются уровнем бедности выше среднего по стране.

Самые бедные

Исследование Межгосударственного комитета СНГ «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ», опубликованное летом этого года, подтверждает, что наиболее высокий уровень бедности на пространстве Содружества зафиксирован в Таджикистане.

В мониторинге говорится, что доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%. В Армении в позапрошлом году бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровню бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.

Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%). В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году. Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану в исследовании МГК СНГ не приводятся.

Бедных будут выявлять по новому методу

Правительство Таджикистана поручило разработать методику определения состояния бедности семей для оказания им адресной социальной помощи.

Новая методика разрабатывается в рамках Госпрограммы по оказанию адресной социальной помощи в РТ на 2018-2020 годы. Документ утвержден постановлением правительства в конце июня этого года.

Разработкой методики занимаются специалисты министерства здравоохранения и социальной защиты.

В документе говорится, что для определения малоимущих учитывается состав семьи, степень образованности главы семьи, количество инвалидов, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных членов семьи. Учитываются также материальные и финансовые доходы семей.

Кроме того, разработчики методики будут принимать во внимание собственность семей, в частности, приусадебные и другие земельные участки, состояние жилого дома, а также количество и виды домашнего скота.

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