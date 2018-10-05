На счету Нурмагомедова (слева) 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор (справа) одержал 21 победу.

Совместная пресс-конференция бойцов ММА Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, которая должна была пройти в ночь на 5 октября, не состоялась. Ирландец опоздал на пресс-конференцию, после чего россиянин не стал ждать Макгрегора и, ответив на вопросы журналистов, покинул мероприятие.

«Это неуважение. Всем спасибо. До субботы», - приводит слова Нурмагомедова Sports.Ru.

Макгрегор появился в зале спустя 25 минут, и сказал, что Нурмагомедову «не хватило яиц» его подождать.

Теперь бойцы встретятся только на церемонии взвешивания и затем – в октагоне.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова — одно из главных событий года в ММА. Интерес к нему подогревается богатой историей личной неприязни бойцов друг к другу и взаимными оскорблениями, которыми обменивались бойцы и их команды на протяжении последних месяцев. Мы об этом писали вчера.

Сегодня мы вспомним, чем «развлекались» бойцы на пути к поединку.

Макгрегор против автобуса

Незадолго до UFC 223, на котором Хабиб Нурмагомедов должен был выйти на бой за пояс, Макгрегор с кучкой друзей набросился на автобус с бойцами-участниками турнира.

Конор атаковал автомобиль, кидал в него стулья, тележки и всё, что попадалось под руку на парковке нью-йоркской гостиницы, где всё это происходило. Целью ирландца был Хабиб. Однако извлечь Нурмагомедова из автобуса толпа ирландцев не сумела.

Зато теперь Конор с огромным удовольствием вспоминает тот вечер, рассказывая, как Хабиб «испугался» выйти из салона, чтобы поговорить с глазу на глаз. Ну а пострадали в результате инцидента невиновные бойцы UFC Майкл Кьеза, Рэй Борг и Роуз Намаюнас. В итоге Конор оказался за решеткой, но вскоре был освобождён.

Стычка Макгрегора с рефери

После боя с боксером Флойдом Мейвезером Макгрегор, заработав кучу денег, ушел «на отдых». Но в конце прошлого года ирландец вновь напомнил о себе… стычкой на Bellator 187, где его одноклубник Чарли Уорд одержал победу над Джоном Редмондом.

Конор так обрадовался триумфу своего товарища, что бросился в клетку с поздравлениями, не дождавшись официальной остановки боя от рефери в клетке Марка Годдарда. Тому, естественно, не понравилось поведение ирландской звезды, что Марк и попытался донести до Макгрегора. Но Конор в тот момент даже и не собирался слушать Годдарда. Вместо этого ирландец начал кидаться на судью и чуть было не спровоцировал драку.

Россиянин ударил таджикского фаната

В июле 2017 года Хабиб Нурмагомедов посетил Таджикистан. На одной из встреч с фанатами самый смелый из собравшихся попросил Хабиба ударить его, чтобы понять, на что тот способен.

Орёл решил удовлетворить просьбу болельщика, отвлек его и резко ударил того в живот. Эпизод попал на видео, и Хабиб его выложил, сопроводив комментарием: «Не моя работа, сам напросился».

На записи видно, что на Хабиба действительно никто из присутствующих не в обиде. Но в комментариях к видео было много критики в адрес Нурмагомедова.

Хабибу пришлось еще раз объясняться, что мол, это сам фанат все спровоцировал. В то же время он устроил встречу с «пострадавшим» и лично извинился перед ним, подарив футболку со своими изображением и автографом. Парень принял извинения, заявив, что он не был в обиде.

Стычка Хабиба с Диазом: «Драки между мужчинами случаются»

В августе 2015 года Хабиб посетил один из турниров компании WSOF, где был секундантом своего брата Абубакара, а параллельно с ним другой топовый легковес UFC Нейт Диаз на трибунах поддерживал товарища по команде Джейка Шилдса. Хабиб и Нейт заметили друг друга в зале и обменялись «любезностями». Позже разговор перерос в потасовку между командами Нурмагомедова и Диаза.

«Драки между мужчинами случаются, тут нет ничего необычного, — вспоминал позже Хабиб. — Вчера мы столкнулись на турнире с Диазом лицом к лицу, и он начал словесную перепалку. Драку тоже начал он. Не хочу описывать всё подробно, но когда всё пошло по-крупному, этот чертила бежал три раза от меня».



Зарядка для бездомных от Нурмагомедова

Необычный социальный эксперимент устроил Хабиб со своим братом Абубакаром минувшим летом. Нурмагомедовы захотели приобщить к спорту бездомных из Сан-Хосе, давая им деньги за отжимания от земли. За чистотой выполнения упражнения и выплату гонорара отвечал Абубакар. Снимал и смеялся за кадром уже Хабиб.

После этого бойца критиковали все кому не лень. Хабиба обвиняли в издевательстве над бездомными, а его отцу даже пришлось заступаться за сына: «А что тут такого? Дайте мне денег, я тоже отожмусь!».

Дал пощёчину Лобову

Летом 2017 года друг Макгрегора Артём Лобов дал интервью российскому изданию. В нём боец позволил себе несколько некрасивых высказываний в адрес Хабиба, и об этом Нурмагомедов вспомнил при личной встрече с Лобовым в Нью-Йорке весной этого года.

Бойцы пересеклись в отеле в Бруклине, накануне UFC 223, где оба планировали выступить. Хабиб с компанией друзей увидел в коридоре Артема и решил спросить с него и двух его приятелей за старое интервью. Разговор Лобова с Нурмагомедовым попал на видео, и на записи видно, как Хабиб держит Артёма за затылок, а спустя какое-то время раздаётся шлепок, по звуку похожий на пощёчину.

Самого удара из-за качества съемки не разобрать, но многие уверены, что Хабиб действительно дал пощёчину спарринг-партнёру Макгрегора. Принято считать, что именно тот эпизод подарил грядущий бой.

Смертельная угроза

28 ноября прошлого года в СМИ появились сообщения о драке в ночном клубе Дублина с участием Конора Макгрегора и наркоторговца и члена наркокартеля Кинэхана — Грэма Уилана по прозвищу Парик.

По словам очевидцев, Макгрегор накинулся на какого-то парня и ударил того по лицу. Бойца много критиковали, пока не появилась более подробная информация о втором участнике конфликта.

Два дня спустя после инцидента ирландский криминальный репортёр Пол Уильямс раскрыл данные об Уилане и пришёл к выводу, что Макгрегору угрожает реальная опасность.

«Конор Макгрегор находится в большой опасности. Он вступил в конфликт с группой очень опасных людей, связанных с бандой Кинахэна. Этим людям всё равно, кто такой Конор Макгрегор, насколько он силён, они затащат его в помойную яму. Полицейские должны найти его и сообщить, что его жизни угрожает опасность. Это серьёзная история», — писал Уильямс.

По слухам, ради спасения своей жизни Конору пришлось лететь в Испанию на виллу Кинахэнов, чтобы откупиться от мафиозонго клана кругленькой суммой денег.

«Невелика потеря». Отмененный концерт Black Star

Всё началось с отмены концерта Егора Крида в Махачкале, запланированного на 9 сентября этого года. Организаторы не позволили певцу выступить в Дагестане, поскольку приходило много угроз артисту в соцсети от противников его творчества.

Хабиб Нурмагомедов также высказал мнение об отмене концерта у себя на странице в соцсети словами «Невелика потеря». С этого и начался громкий скандал.

Артистам не понравилась реакция известного спортсмена, и они решили ответить. Сперва высказался лидер и основатель Black Star Тимати. Он выразил недовольство словами Хабиба, добавив, что люди имеют право слушать свою любимую музыку и никто не может им запрещать это делать. Позже к спору подключился и Егор Крид.

Всё это вывело чемпиона UFC из себя. В своем ответе в «Инстаграме» Нурмагомедов пообещал, что «каждая тварь ответит за свои слова», а «черти» и «петушары» не будут ему указывать, что говорить и делать.

Никто не мог ожидать, что Хабиб так вспылит. Любители творчества Тимати и Крида буквально завалили обвинительными комментариями сообщения об этом инциденте. К счастью, нашлись и те, кто призвал бойца и артистов успокоиться и не создавать из этого случая большой скандал. Среди них был и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Страсти улеглись и сейчас каждый занят своим делом.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus