31-летний житель Душанбе задержан за то, что заразил 30-летнюю женщину ВИЧ-инфекцией, причем сделал это осознанно, сообщает сайт МВД Таджикистана.

Столичная милиция задержала подозреваемого 3 октября. "Мужчина знал, что болен ВИЧ/СПИД, но при этом вступил в половой контакт с женщиной и заразил ее", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно статье 125 УК Таджикистана, «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц – лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

Такое уже было

Между тем, в августе суд Шаартузского района приговорил к одному году тюрьмы женщину, которая заразила ВИЧ 10 своих клиентов. Осужденную обвиняли в намеренном инфицировании своих клиентов.

Женщина раскаялась и пообещала больше не торговать своим телом. Суд принял во внимание некоторые нюансы, в том числе трудное положение ее семьи и раскаяние. И решил смягчить наказание.

Таким образом женщину приговорили всего к году заключения, хотя гособвинитель требовал срок в 2 раза больше: статья «Заражение ВИЧ-инфекцией» предусматривает срок наказания от 2 до 5 лет.

Сообщалось, что 30-летняя женщина стала заниматься сексом за деньги после развода: у нее двое детей. 4 года назад она встала на учет центра по борьбе с ВИЧ и СПИД.

Несмотря на свои проблемы со здоровьем, осужденная не прекратила работать проституткой.

Тех, кто пользовался услугами осужденной, удалось установить по телефонным звонкам. Среди ее клиентов были местные молодые парни и женатые мужчины.

Сколько в стране ВИЧ-положительных?

За 26 лет - - с 1991 по 2017 годы в Таджикистане зарегистрировано 9 тыс. 637 ВИЧ-инфицированных людей. Более 2000 человек за эти годы умерли от СПИДа (последняя стадия развития ВИЧ-инфекции), таковы данные Республиканского Центра СПИД.

Сегодня 7 тыс. 827 человек в Таджикистане имеют ВИЧ-положительный статус (по состоянию на 1 апреля 2018 года). 5 тыс. 220 из них получают антиретровирусную терапию (АРТ - лечение против ВИЧ).

В 2017 году в стране, согласно официальной статистике, были выявлены 1207 новых случаев ВИЧ-инфекции. С января по март 2018 года выявлен 321 новый случай ВИЧ.

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