В честь Международного дня защиты животных мы собрали монологи душанбинских зооволонтеров, которые рассказали нам о том, как сделать счастливым и себя, и братьев наших меньших.



Фарзона Джураева:

- Всегда любила животных, сочувствовала им, а когда появилась возможность как-то помочь - взялась. Сейчас я волонтер общественной организации по защите бездомных животных «За жизнь» в Душанбе. Хотя и раньше не проходила мимо уличных котят, щенят, птенцов. Всех в родительский дом приносила. А когда вышла замуж, так на пару со свекровью кошек выхаживали.

Таких неравнодушных, как я, в столице немного, но они есть. Мы часто знакомимся в социальной сети Фэйсбук, мы даже группу там свою создали, где каждый может присоединиться, поделиться своей историей и опытом спасения животных.

К сожалению, большая часть участников группы, сочувствующие, но бездействующие. Хотя, чтобы спасти чью-то жизнь, многого не надо. Достаточно покормить голодного, полечить больного (а в идеале провакцинировать и стерилизовать), если необходимо, пристроить в добрые руки. Ну, или хотя бы, в своем дворе или на своей улице. А еще своим примером прививать любовь и сопереживание собственным детям.

Не раз была свидетелем, когда дети в нашем дворе с жестокостью относились к животным. Несколько раз дети растаскивали по двору крошечных котят, за которыми мы ухаживали. Их мы так и не нашли. Еще одну молоденькую кошечку отравили. Она умирала в муках у меня дома. У моей квартиры всегда ютятся кошки, которых я подкармливаю. А в подъездах по соседству кошек нет – их гонят. Зато их подъезды кишат мышами, а мой - чист.

Животные учат искренности и доброте. Это самая настоящая терапия. Когда мне грустно или тоскливо - беру в охапку кота и залезаю под одеяло. Точно так же действуют поездки на передержку, забота и общение с животными.

Ирода Акрамова:

- Я стала зооволонтером поневоле, лет десять назад, когда стала свидетелем того, как зверски были убиты дворовые собаки. После уже не смогла проходить мимо бедных, голодных, побитых животных. Так и начала им помогать: кормить уличных собак и кошек у себя на улице, а впоследствии забирать их домой, стерилизовать и пристраивать. Также я стараюсь помогать материально людям, которые помогают животным и центру по поддержке животных.

Тех, кто сочувствует животных совсем мало. Например, на нашей улице только я и ещё одна семья русских пенсионеров.

Вот если бы нас, кому небезразлична судьба животных, было бы больше, мы бы смогли добиться кардинальных изменений. А то ведь я одна смогла помочь всего лишь десяткам бездомных животных. Но пока я только вижу, как окружающие, особенно дети, закидывают животных камнями и мучают их. Я бы много историй могла сейчас вспомнить, перечислить, но не стану, потому что они причиняют мне боль.

Ирода Акрамова

У меня дома постоянно живут животные, и в этом отношении у нас большая текучка. Одних забираю подлечить, других отдаю. В настоящее время у меня проживает четыре собаки, две кошки, один кот и восемь котят. А на улице у меня больше 20 кошек и несколько собак. Правда, долго они не живут – не получается у меня защитить их от зверств, которые им причиняют в мое отсутствие.

Азиза Нихмонова:

- Зооволонтером я не планировала становиться. Раньше я могла спокойно пройти мимо голодного животного, не обращая внимания на его состояние. Даже тот факт, что в нашем дворе отстреливали по ночам собак, не сильно меня расстраивал. Года три назад я завела себе котенка Лапика и с тех пор все в моей жизни изменилось.

Я стала замечать в нашем обществе несправедливую жестокость людей по отношению к животным, видя жалкое положение бездомных, я просто не могла не встать на их защиту. Хотя бы в день накормить пробегающую собаку или кошку. И не важно, здоровая она или больная. Мысль, что они хотя бы сегодня будут сытыми, меня немного успокаивает.

К моему большому сожалению, по многим причинам взять к себе домой бездомное животное не могу, но в моменты, когда ситуация критическая и требует безотлагательных решений, я обращаюсь в общество по защите бездомных животных «За жизнь», членом которого я являюсь, и мы спасаем больное животное.

Азиза Нихмонова

Кажется, сам Бог нам помогает, потому что быстро находится передержка, желающие помочь, и очень редко, когда появляются желающие подарить постоянный дом.

Никто не хочет непородистых собак, особенно девочек. Хотя, знали бы вы, какие они у нас умные, ласковые. Им бы только Хозяина доброго. В таких случаях, мы можем взять собаку к себе на передержку в Вахдате, где содержатся наши спасенные хвостики. Но это только в самых крайних случаях, ведь она уже переполнена.

Помню как-то в нашем дворе появился пес. Худой, хромой, испуганный. Я начала его подкармливать, да и соседи его полюбили, потому что он был очень умным и ласковым. Как-то раз, возвращаясь домой, я заметила собравшуюся группу соседей, которые на вопрос: «А где Дружок?», ответили: «Его убили. Застрелили». В тот день во мне что-то надломилось.

Сейчас я все реже вижу на улицах бездомных животных, их как будто не осталось. Недавно был случай, когда мальчик бежал за хромой собакой и бил ее палкой. Я остановила его и начала объяснять, что так нельзя делать и если он не прекратит, то я вызову участкового. Рядом стояли молодые женщины с детьми и просто смеялись надо мной. Таких историй достаточно, когда сами родители при детях кидают камни мимо пробегающих собак.

Животные показали мне, что такое бескорыстная любовь. Так искренно любить могут только они.

Елена Косимова:

- Мама с раннего детства привила мне любовь к животным – у нас всегда жили кошки, иногда хомяки. Я, как и многие дети, с детства мечтала о своем приюте. Но, становясь взрослее, понимала, что вряд ли когда-нибудь смогу исполнить эту мечту. Как же я радовалась, когда в прошлом году зародилась наша группа по защите животных. Сейчас я живу в Индии, и все чаще помогаю онлайн. А здесь кормлю собак у офиса.

Елена Косимова

В Таджикистане не особо любят животных. У нас они ассоциируются с опасностью, болезнями, грязью. В Индии все по-другому. Очень часто вижу, как люди на машинах останавливаются покормить собак. Хозяева вилл выходят с утра с мисками еды для местных дворняжек. Люди на улицах обнимаются с собаками, а девушки не шарахаются с криками, если к ним подходит бездомный пес.

Я хочу сказать, что мало просто любить и переживать за животных. Нужно научиться выходить из зоны комфорта и делать что-то действительно полезное.

Два года в моей жизни появился кот по имени Трамп. Завела я его в преддверии президентских выборов. Думали, что назовем его в честь того, кто победит - либо Трамп, либо Клинтон. Но не стали дожидаться и выбрали первое. Своего рода предсказание получилось. Теперь я могу официально говорить, что сплю с Трампом.

Лично меня животные учат отдавать и не ждать ничего взамен. Животные делают нас людьми. Хочу привести цитату из книги Паланика: «Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными».

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