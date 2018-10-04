Президент Таджикистана в рамках своего официального визита в Японию прибыл cегодня из Киото в Токио. Здесь он посетил университет Цукуба, и побеседовал с ректором Кёсуку Нагата, с преподавателями и студентами вуза.

Университет Цукуба входит в десятку лучших вузов Японии, а в мировом масштабе занимает 15 место среди университетов. В настоящее время в вузе обучаются около 17 тыс. студентов, в том числе 2,5 тыс. иностранцев. Японский университет имеет свои представительства в 12 странах мира и контактирует с научными и учебными учреждениями Таджикистана.

В частности, университет Цукуба сотрудничает с Академией наук, Российско-Таджикским славянским университетом, Таджикским институтом языков, Таджикским институтом физкультуры, Национальным олимпийским комитетом страны, федерациями дзюдо, сумо и каратэ-до.

Решением ученого совета университета Эмомали Рахмон удостоен звания «Почетный доктор университета Цукуба». Президент Таджикистана выразил благодарность ученому совету университета за присвоение ему данного звания, отмечает президентская пресс-служба.

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