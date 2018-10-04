Национальный банк Таджикистана совместно с Всемирным банком разработали проект по стабилизации финансового сектора страны. Проект финансируется Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO).

Вопросы реализации проекта были обсуждены на встрече первого заместителя главы НБТ Джамолиддина Нуралиева с представителями проекта Всемирного банка по устойчивости финансового сектора, которые находились в республике с рабочим визитом 1-3 октября этого года, сообщает пресс-служба таджикского регулятора.

Нуралиев отметил, что в целях оздоровления банковской системы страны за последние три года Нацбанком проведено множество реформ.

Разработку проекта, направленного на стабилизацию финансового сектора страны, он назвал важным и своевременным для развития системы.

Проект по стабилизации финансового сектора (Financial sector-stability Project) рассчитан на 2018-2021 годы. Для его реализации SECO выделяет 2,2 млн. швейцарских франков.

Директор Федерального департамента Швейцарии по экономическому сотрудничеству Рето Вайерман в ходе встречи отметил, что порядок осуществления проекта на данный момент находится на стадии изучения и обсуждения.

Вайерман выразил надежду на качественную реализацию проекта, который, по его мнению, в будущем будет способствовать еще большему привлечению инвестиций в банковскую систему страны.

Директор Федерального департамента Швейцарии по экономическому сотрудничеству Рето Вайерман (в центре) фото с сайта НБТ

Финансово-банковские проблемы

Банковская система Таджикистана за последние три года испытывает нехватку финансовых ресурсов.

Началось всё в 2016 году вследствие последнего финансового кризиса в России и, соответственно, снижения объема денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из этой страны.

Денежные переводы физических лиц из России в Таджикистан за два года сократились почти наполовину – с около $4 млрд. в 2014 до $1,9 млрд. в 2016 году.

Нехватка финансовых ресурсов привела к тому, что многие кредитные организации оказались неспособными выполнить свои обязательства перед клиентами, так как должники не могли возвраnbnm банкам в срок и в полном объеме полученные кредиты.

В результате, на грани банкротства оказались сразу четыре банка страны. Два более крупных банка – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» - были спасены благодаря предоставленной в начале прошлого года правительством финансовой помощи. Еще два банка – «Таджпромбанк» и «Фонобанк» потеряли свои лицензии, и в настоящее время продолжается процесс их ликвидации.

Многие клиенты этих кредитных организаций, как спасенных, так и обанкротившись, до сих пор не могут вернуть свои средства.

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