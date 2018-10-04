В республике Ингушетия продолжаются массовые протесты, связанные с подписанным ранее договором о границах с Республикой Чечня. Как сообщает Telegram-канал "Ингушетия-2018". Народ требует отмены договора по границе и отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова.

В понедельник вечером участники демарша перекрыли участок федеральной трассы "Кавказ", соединяющей Магас и Назрань.

Сегодня колонна, численностью около 10 тысяч человек, шла к центру Магаса, где расположен парламент. Колонну возглавили старики.

К настоящему моменту активисты начали убирать машины с трассы - после соответствующей просьбы старейшин. После этого Евкуров согласился принять депутатов парламента, поддерживающих протестующих.

Документ об обмене нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни был подписан 26 сентября между Рамзаном Кадыровом и Юнус-Беком Евкуровым.

В Ингушетии считают этот обмен неравноценным и проводят несогласованные акции протеста.

1 октября местные жители перекрыли участок федеральной автодороги между столицей Ингушской республики Магасом и городом Назрань. Несогласованную с властями акцию организовали участники протестного автопробега. Десятки автомобилей с национальными флагами двигались по федеральной трассе "Кавказ" и на остановках проводили стихийный митинги с выступлениями активистов и представителей духовенства.

Силовики пытались препятствовать колонне и перекрывали движение на дорогах. Против передела чечено-ингушской границы выступили и родовые общины Ингушетии. С их поддержкой общественность Ингушетии добивается от местного парламента отказа от ратификации соглашения между Евкуровым и Кадыровым.

Несколько десятков ингушских тейпов в минувшие выходные провели собрания, на которых выразили несогласие с передачей части Сунженского района во владение Чечни. На всех собраниях заявляли, что утраченная территория важна для народа, и решение Евкурова они не признают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с тех, кто "ведет провокационные разговоры" о закреплении границ между Чеченской и Ингушской республиками, "будет спрос". Об этом он сказал во время своего выступления, передает телеканал "Грозный".

"Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы - чеченец он или ингуш, или он из Африки", - заметил он. По его словам, все недовольные должны обращаться с вопросами в федеральный центр. Кадыров отметил, что решение было принято там, и будет принят соответствующий закон, "хотите вы или не хотите, господа чеченцы и ингуши".

Кадыров также раскритиковал тех, кто проводил митинги, когда он приехал в Магас для подписания соглашения о закреплении границ. Глава Чечни также отметил, что в мечетях во время проповеди на него насылают проклятия. "Думают, что, если они поднялись, надо говорить, что им вздумается. Обоснованно, необоснованно", - заметил Кадыров. Глава Чечни призвал тех, кто выступает против соглашения о границе, "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем". "Те, кто работает в органах власти, тоже люди, мусульмане, имеющие свои семьи, знающие свое прошлое и настоящее, знающие, как должно быть", - заметил Кадыров.

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