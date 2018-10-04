Национальный банк Таджикистана исключил еще одну компанию «Таджик Аудит Консалтинг» из списка аудиторских организаций. Она занималась аудитом микрофинансовых организаций.

«Компания потеряла свою лицензию за «предоставление недостоверного аудиторского заключения, а также несоблюдение ряда нормативно-правовых актов НБТ и международных стандартов финансовой отчетности при проведении аудита кредитных организаций», - сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении отмечается, что из списка аудиторских организаций, имеющих право на проведение аудита кредитных организаций в РТ, компания была исключена накануне, 3 октября.

Ранее, 14 сентября этого года, НБТ за аналогичные недостатки лишил лицензии компании «Аудитории Ш. Адолат» и «БМЧ Аудит». За эти же нарушения в прошлом году из списка была исключена аудиторская компания «Грант Торнтон».

В настоящее время в списке НБТ фигурируют 10 аудиторских компаний, которым разрешается проводить аудит кредитных организаций: ООО «Tоч-Аудит», ООО «Делойт и Туш», ООО «Консультант аудит», ООО «БДО», ООО «Аудит-Консалтинг», ООО «Бейкер Тилли Таджикистан», «Кроу Хорват ЭЙСИҶИ», ООО «РСМ Таджикистан», ООО «КРЕСТОН АС» и Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder.

Еще одна компания - «Шарк-Аудит» имеет право проведения аудита микрофинансовых организаций.

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