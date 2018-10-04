Несмотря на то, что официальный отсчет Второй мировой войны начинается 1 сентября 1939 года – с момента нападения Германии на Польшу – перед этим событием был еще один эпизод, который, по мнению историков, стал прелюдией самого глобального конфликта в истории человечества. Это Мюнхенское соглашение, которое было подписано 80 лет тому назад и которое сейчас вспоминают в Европе, России и в Таджикистане.

«Чешское государство зародилось во лжи. Нет никакой чехословацкой нации! Есть чехи и есть словаки. И словаки не желали иметь ничего общего с чехами. Тогда чехи их просто аннексировали. Три с половиной миллиона немцев лишены права на самоопределение… Нам нужна Судетская область. Если через пять дней, 1 октября, господин Бенеш (президент Чехословакии 1935-1948 - прим.ред.) ее не отдаст, мы возьмем ее сами. Бенеш должен сделать выбор: война или мир!», - это цитата Гитлера, которую вечером 26 сентября 1938 года транслировали все немецкие радио. Когда Гитлер ее зачитывал, «он выходил из себя, кричал», - свидетельствуют очевидцы того дня.

После пламенной речи, Великобритания направила Гитлеру письмо с предложением определить судьбу Судетской области Чехословакии на конференции с участием четырех государств - Англии, Франции, Германии и Италии. Без Чехословакии.

После подписания Мюнхенского соглашения Фото namednibook.ru

Конференция началась 29 сентября 1938 года в полдень и продолжалась до вечера: к ужину Гитлер получил всё, что требовал. Чехословакию лишили Судетской области, где у чехов были оборонительные укрепления, немецким войскам официально разрешили занять часть территории Чехословакии, которая стала Судетенландом.

Ровно через год пострадавшей станет уже Польша, еще через два года Германия нападет на СССР.

Годовщину подписания Мюнхенского соглашения 3 октября обсудили на Круглом столе, который прошел в Российском центре науки и культуры в Душанбе. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в своем выступлении отметил, что Мюнхенский договор 1938 года стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.

- Мюнхенский договор фактически деформировал всю систему международных отношений и стал началом захвата и полного передела Европы, что позднее перешло в кровавую стадию, - согласился с ним доктор исторических наук Виктор Дубовицкий.

Историк, руководитель военно-поисковой добровольческой группы «Память-201» при редакции газеты «Солдат России» 201-й российской военной базы в Таджикистане Гафур Шерматов напомнил, что Гитлер приступил к милитаризации еще в 1935 году. Тогда была введена всеобщая воинская повинность, начато строительство воздушного и военно-морского флота, но именно Мюнхенское соглашение стало его серьезным достижением, потому что фактически открыло выход на Восток.

Годовщину подписания документа сейчас вспоминают во всех странах, которые так или иначе принимали участие во Второй мировой войне. Например, на открытии московской выставки «Мюнхен–38. На пороге катастрофы», посол Германии Рюдигер фон Фрич сказал, что «весь ужас, исходивший от Германии и также ударивший по нам самим, имел для моей страны, для немцев глубочайшие последствия. Пожалуй, одной из наиболее трудных вещей является признание собственных серьезных ошибок. Но без этого не обойтись».

- Мы не имеем права забывать историю, особенно трагическую историю, это нужно для того, чтобы больше не повторять тех ошибок, которые привели к самым трагическим событиям XX века, - сказал Гафур Шерматов, который является главным инициатором сохранения истории в Душанбе.

Во время работы круглого стола активистам группы «Память-201» - предпринимателю Абдукадыру Абдусамаду, который помогает восстанавливать могилы советских солдат, погибших в Сталинабаде во время Великой Отечественной войны, а также историку Виктору Дубовицкому, который сохраняет память о трагедии в авторских работах, были вручены юбилейные медали «75 лет 201-й РВБ».

- Виктор Васильевич – один из старейших участников нашей группы, с которым мы начинали работу по восстановлению захоронений солдат и командиров, погибших в эвакогоспиталях в Сталинабаде, за что мы ему очень признательны. Абдукадыр – наш единственный частный меценат, который помогает нам восстанавливать могилы уже третий год, и которому мы очень благодарны. Еще нам помогает российское посольство и российские структуры, которые работают в Таджикистане, - объясняет Шерматов.

Историк отметил, что очередное открытие найденной могилы героя СССР Василия Андреева состоится на столичном кладбище 15 октября в 10 часов утра. Восстановительные работы были проведены при поддержке компании «Газпром-нефть Таджикистан».

Василий Андреев до призыва в Красную Армию (в ноябре 1942 года) работал комендантом драматического театра им. Лохути в Душанбе.

В боях в районе города Раушен (с 1946 года город Светлогорск Калининградской области) во главе пулемётного расчёта во время атаки со стороны противника Андреев заменил выбывшего из строя командира взвода и огнём пулемётов поддерживал наступление пехоты. Сам получил тяжёлое ранение, но не покинул поля боя, спобствовал захвату в плен до 140 немцев.

В 1945 году Андрееву Василию было присвоено звание героя Советского Союза. До смерти (1974) он жил и работал в Душанбе. Его могила была найдена в прошлом году добровольцами группы «Память-201».

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