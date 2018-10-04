Около Кремля в Москве житель Приморья угрожает взорвать свой автомобиле «Мерседес-Гелендваген». Он хочет личной встречи с генералом Золотовым, иначе он совершить самоубийство, передает Telegram-канал Мэш.

По данным телеграм-канала, водитель автомобиля - 41-летний житель Приморья Дмитрий Шалай. Он заявляет, что в автомобиле спрятан баллон с газом и угрожает его взорвать. По версии канала, водитель требует встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Автомобиль стоит возле храма Василия Блаженного, Васильевский спуск оцеплен.

Полиция ведет с ним переговоры.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus