В Госдуму России поступил президентский законопроект о внесении изменений в статью 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой, в числе прочего, выносят приговоры за репосты.

Поправки предусматривают, что уголовная ответственность по части 1 статьи 282 УК будет наступать только в том случае, если речь идет о повторном нарушении, совершенном в течение года, передает Медуза.

Первый раз виновных в возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности. Соответствующей статьей предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях.

Санкции по новой статье КоАП для граждан — штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Вторая часть статьи 282 оставлена без изменений.

В России в последние годы все чаще заводят административные и уголовные дела из-за лайков, репостов, комментариев или других публикаций в соцсетях. За первое полугодие 2018 года, по данным МВД, возбуждено 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.

Совет по правам человека при президенте РФ подготовил поправки, которые, в частности, предполагают убрать из Уголовного кодекса все, что позволяет преследовать людей за «экстремистские» высказывания. Mail.ru, в свою очередь, предлагала амнистировать осужденных за репосты, а «ВКонтакте» позволила закрывать профили от посторонних, включая сотрудников правоохранительных органов.

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