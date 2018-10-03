14:38, сегодня Автор: Олег Булычев, специально для Asia-Plus

Сегодня состоялось открытие Республиканского учебно-методического центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

Центр создан в рамках двухстороннего меморандума о взаимопонимании между КЧС и Центром поддержки и гуманитарной помощи Короля Саудовской Аравии Салманом, который был подписан в феврале 2017 года.

В церемонии открытия приняли участие секретарь Совбеза РТ Абдурахим Каххаров, Руководитель центра поддержки и гуманитарной помощи Короля Саудовской Аравии Салмана Абдуллох ибн Абдулазиз ар-Рабиа, глава Гендиректората гражданской обороны МВД Саудовской Аравии Сулаймон ибн Абдуллохал-Амр, председатель КЧС и ГО Таджикистана Рустам Назарзода и др.

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В новом трехэтажном здании учебного центра есть все для учебы, спортивного совершенствования и отдыха.

Комфортные спальные помещения находятся на третьем этаже, аудитории для учебы оборудованы аудио и видео аппаратурой для демонстрации фото- и видеоматериалов. В подвальной части здания размещены спортивный зал, сауна, бассейн, массажный кабинет.

После официальной части открытия, спасатели КЧС продемонстрировали мастерство владения специальной техникой и умение работать в команде.

Гости и участники мероприятия также ознакомились с оборудованием и механизмами, имеющимися на балансе Комитета.

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