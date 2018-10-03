Постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов выступил на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал ООН стать координатором борьбы с экстремизмом.

Постоянный представитель Таджикистана в ООН привлек внимание к проблеме экстремизма и отметил, что именно ООН должна стать координатором борьбы с этим злом, сообщает Центр новостей ООН.

«Необходимо лишить террористов военной инфраструктуры, политической, военной и финансовой поддержки, предотвратить использование цифровых технологий в целях радикализации и вербовки террористов, а также пропаганды экстремизма и насилия», - отметил Махмадаминов.

Он заявил, что Таджикистан поддерживает международные и региональные меры по восстановлению и укреплению мира на Ближнем Востоке, а также по поиску всеобъемлющего решения конфликта в Афганистане.

Постпред РТ при ООН отметил нынешние вызовы современности, в том числе изменение климата, терроризм и экстремизм, конфликты, неравенство, нищету, отсутствие экономических возможностей и безработицу и назвал их препятствием для достижения Повестки дня 2030 по устойчивому развитию, сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ.

В том, что касается достижения Целей устойчивого развития к 2030 году Махмадамин Махмадаминов подчеркнул необходимость оживления международной торговли и инвестиций – двигателей экономического роста и развития. Он также отметил большое значение регионального сотрудничества.

Напомним, что ранее Махмадамин Махмадаминов на мероприятии «Люди и Планета: Центральная Азия призывает к международной солидарности» рассказал о рисках урановых отходов в РТ и призвал к содействию в рекультивации урановых отходов.

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