Детей-художников из Таджикистана пригласили на VII Международную выставку-биеналле детского изобразительного творчества «Радость Ташкента», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Выставку-бианелле организует Академия искусств Республики Узбекистан, для участия в ней приглашаются дети от 5 до 15 лет из разных стран мира.

Министерство культуры Таджикистана просит желающих заполнить заявку и выслать в оргкомитет конкурса.

Тема нынешнего биеннале - «Мир детства», «Мое Отечество», «Мир, в котором живу», «Моя мечта», «Узбекистан: мое видение».

По итогам выставки организаторы и жюри наградят семь художников золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, ещё 50 участники будут удостоены памятных подарков.

Желающие должны заполнить заявку и выслать в оргкомитет конкурса. Работы, утверждённые для участия в конкурсе, должны быть отправлены в Ташкент до 1 ноября 2018 года.

Для получения подробной информации об условиях участия в конкурсе и получения формы заявки обращайтесь по следующему адресу: tukhtasin@yahoo.co.uk fusmanov@hotmail.com или по телефону в Ташкенте +998-71-2527473.

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