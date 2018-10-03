В Душанбе 11-12 октября пройдет заседание Совета глав правительств стран-членов ШОС. В преддверии саммита Генсек организации Рашид Алимов дал интервью российскому агентству РИА Новости, в котором рассказал о планах и результатах совместной борьбы с терроризмом, как будет расширяться ШОС, а также пояснил, почему многие считают ее антизападным альянсом.

— Как бы вы могли оценить перспективы развития международных отношений? Увидим ли мы в будущем два четко обозначенных лагеря — Запад и Восток?

— Признаюсь, что никогда не был сторонником блокового мышления, считаю, что в эпоху развития динамичных процессов старые идеологизированные понятия о противопоставлении двух блоков будут постепенно стираться и уходить в историю, уступая место концептуально новым, передовым подходам к выстраиванию межгосударственного взаимодействия. Проявлением этих процессов сегодня уже в полной мере стали ШОС и БРИКС, в которых отсутствует военно-политическая составляющая и превалирует многоплановое сотрудничество в области политики, безопасности, экономики и культуры.

— Что, по вашему мнению, на сегодняшний день является основными вызовами и угрозами на международной арене?

— На скрижалях нашей организации, я имею в виду Хартию ШОС, написано, что мы объявили войну трем силам зла — терроризму, сепаратизму и экстремизму, которые являются главными угрозами настоящего времени. Кстати, хотел бы напомнить, что ШОС была создана за три месяца до известных событий 11 сентября 2001 года. А это говорит о том, что руководители государств-членов пророчески предвидели опасность проявления международного терроризма.

К этому следует добавить согласованные действия на антинаркотическом фронте и всемерное противодействие международной преступности и незаконному обороту оружия. Немало уделяем внимания борьбе с киберпреступностью и мониторингу незаконных финансовых потоков, служащих подпиткой международному терроризму. Причем все наши действия стремимся соизмерять с деятельностью международных институтов, прежде всего с системой ООН.

— В последнее время руководство многих стран говорит о необходимости реформирования международных организаций, в первую очередь ООН и ВТО. На ваш взгляд, нуждаются ли они в изменении и нужны ли они международному сообществу в будущем, учитывая постоянные заявления о снижении их эффективности? Что необходимо реформировать в первую очередь? Может ли им быть какая-то альтернатива?

— Дискуссии о необходимости пересмотра роли этих международных организаций ведутся уже не первый год. Даже был создан новый формат в составе государств, претендующих на постоянное членство в СБ ООН в составе Индии, Бразилии, Германии и Японии — G4.

Более того, с усилением факторов нестабильности и неопределенности в мировой политике и экономике, обострением конфликтов в ряде регионов, а также резким ростом угроз терроризма и организованной преступности, действиям и эффективности ООН и ВТО даются самые разные оценки.

В контексте ШОС хотел бы отметить, что государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН как универсальной международной организации в поддержании мира и безопасности на нашей планете, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав человека. Эта консолидированная позиция государств-членов ШОС была отражена в Совместной декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Циндао.

В отношении ВТО государства-члены исходят из того, что она является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы.

— На саммите в Циндао все стороны заявили о его успехе и горячо приветствовали вступление в организацию в качестве полноправных членов Индии и Пакистана. Какие новые возможности и перспективы появились у организации с приобретением двух новых членов?

— За последние два года в организации действительно произошли события исторического значения. ШОС последовательно реализует принцип открытости, подтверждением тому стало принятие в 2017 году Индии и Пакистана. По всем параметрам организация стала самым крупным трансрегиональным объединением в мире.

— Учитывая непростые двусторонние отношения Индии и Пакистана, как бы вы оценили их взаимодействие в рамках ШОС?

— До вступления в ШОС обе страны прошли длительный и серьезный этап, работая с организацией в качестве государств-наблюдателей. Запуск процедуры вступления в ШОС подразумевал пошаговое присоединение этих стран ко всему комплексу действующих в ШОС документов, в которых в том числе прописаны основополагающие принципы долгосрочного добрососедства, дружбы и сотрудничества. Таким образом, Индия и Пакистан взяли на себя обязательство вести совместную работу в рамках объединения, а значит, находить и вырабатывать совместные договоренности и решения.

Сегодня Индия и Пакистан сидят за одним переговорным столом вместе с шестью государствами-учредителями, решая задачи общерегионального значения — обеспечения региональной безопасности, совместного противодействия вызовам и угрозам, устойчивого социально-экономического развития.

Солидный пакет документов и решений, принятый на историческом саммите в Циндао, является также результатом совместной и эффективной работы ШОС в новом формате.

РИА Новости Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС перед началом заседания в Циндао. 10 июня 2018

— Стоит ли ожидать дальнейшего расширения ШОС? Нужны ли ей новые постоянные члены? Какие страны в перспективе могут присоединиться к организации в качестве постоянных и непостоянных членов?

— Сегодня на рассмотрении государств-членов есть немало заявок от государств, которые стремятся подключиться к сотрудничеству в рамках ШОС в различных статусах, начиная от партнера по диалогу до получения постоянного членства. Вместе с тем расширение ШОС не является самоцелью, главная задача в этом деле — гармоничное поступательное развитие объединения, обеспечение набранной динамики и повышение качества сотрудничества.

Государства-члены ШОС постоянно ведут диалог с государствами, претендующими на повышение статуса в организации, все заявки, если можно так сказать, находятся на рабочем столе, и, конечно, по всем будут выработаны соответствующие консенсусные решения государств-членов. В этом отражается открытость ШОС, в этом мы видим и возможные перспективы для наших друзей, разделяющих принципы "шанхайского духа".

— На прошедшем в июне саммите присутствовали лидеры РФ, КНР и Ирана. США считают все три страны угрозой нацбезопасности. При этом в действительности мы видим, что эти три государства стремятся к глобализации и мирному сотрудничеству во всех сферах, выступают за мирное урегулирование проблем. С чем, как вам кажется, связана такая истерия и агрессия?

— Следует отметить, что негативные и искаженные оценки в адрес ШОС и участвующих в ней государств имеют место с самого начала создания организации. Ряд западных экспертов расценивают ШОС как антизападный альянс и любые ее решения рассматривают в антизападном ключе.

Замечу, что в Хартии ШОС написано, что деятельность организации не направлена против третьих стран. В лучшем случае подобные "эксперты" об этом не знают, в худшем — заранее позиционируют себя открытыми недоброжелателями. Мы это видим, чаще всего не реагируем на подобные глупости, но наш-то караван идет вперед, ориентируясь на собственную стратегию развития, принятую на саммите в Уфе в 2015 году.

Как я уже говорил, ШОС демонстрирует новую модель взаимоотношений и выступает за глобализацию, взаимовыгодное сотрудничество и мирное политико-дипломатические урегулирование проблем.

В этом наша привлекательность, поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее.

— Ранее сообщалось, что заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС пройдет в октябре этого года в Душанбе, известны ли уже точные даты? Какие вопросы будут на повестке дня у глав правительств? Ожидается ли подписание совместных документов?

— Семнадцатое заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 11-12 октября 2018 года в Душанбе. В настоящее время подготовка к нему вышла на финишную прямую, завершается активная работа по планируемым к принятию документам, в числе которых касающиеся финансовых аспектов, развития экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных связей. В первостепенном плане главы правительств обсудят состояние и ход реализации задач, поставленных главами государств-членов ШОС.

— Как вы оцениваете экономическое сотрудничество стран ШОС? Что необходимо предпринять для его активизации?

— Основной вектор усилий на этом направлении — создание благоприятных условий для развития государственно-частного партнерства на пространстве ШОС. Сегодня наблюдается значительный рост объемов двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Начинают работать механизмы эффективного взаимодействия в коммуникационной и инфраструктурной сферах. Усиливается координация транспортных потоков.

В ходе саммита ШОС в Циндао лидеры государств-членов обозначили конкретные задачи по активизации процессов, имеющих интеграционное значение, а именно свободное передвижение товаров, капиталов, услуг и технологий. Особое внимание обращено на вопросы поддержки микро, среднего и малого предпринимательства и стимулирования электронной торговли, на взаимодействие в транспортной сфере, сельском хозяйстве, что, несомненно, привнесет новые импульсы в динамику развития экономик, повышению занятости и роста благосостояния населения государств-членов.

Ключевая роль в практической работе на экономическом и инвестиционном направлениях отводится неправительственным структурам — Деловому совету ШОС и Межбанковскому объединению ШОС. А оттуда сегодня мы получаем достаточно оптимистические сигналы.

— Как продвигается работа по вопросу упрощения таможенных процедур между странами ШОС?

— С 2007 года нами наработана солидная правовая база. Работает на регулярной основе Специальная рабочая группа по таможенному сотрудничеству. Суть наших действий — максимально упростить соответствующие процедуры для ускорения транзита товаров на пространстве ШОС, например, стороны приступили к согласованию проекта Меморандума о взаимной интеграции национальных транзитных систем (в таможенной сфере).

— Этот вопрос сегодня особенно актуален в свете торговой войны США и КНР, многие говорят о новых возможностях по наращиванию экспорта в Китай для граничащих с ним стран. На ваш взгляд, могут ли трения КНР и США поспособствовать росту товарооборота Китая и стран ШОС, ускорению процесса упрощения таможенных процедур?

— Как вы знаете, между государствами-членами ШОС отсутствуют торговые войны и какие-либо санкционные барьеры. Мы не собираемся навязывать свои правила, мы их выполняем в рамках ВТО и других международных договоренностей, включая собственные, принятые в рамках ШОС.

К сожалению, сегодня отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах чуть ли не панацею в решении назревших политических и экономических проблем. Обращает на себя внимание полное пренебрежение правовыми нормами экономических взаимоотношений, в том числе и в формате международных организаций. Очевидно их желание решать проблемы на двустороннем уровне по собственным правилам, да еще под силовым прессингом.

Убежден, что демонстрация силы посредством ввода ограничительных мер и санкций отнюдь не способствуют наращиванию товарооборота и установлению цивилизованных торговых и экономических взаимоотношений в целом.

ШОС нацелен на взаимодействие, основанное на принципах "шанхайского духа", основные посылы которого как никогда востребованы сегодняшними реалиями и могут служить в качестве достойного примера в развитии, прежде всего добрососедства, дружбы и сотрудничества, взаимного уважения культур, доверительного диалога и конструктивного партнерства.

Памятуя об этом, ШОС намерена продолжить работу по выработке соответствующих подходов к решению задач упрощения торговли с учетом важности объединения усилий всех его участников в поддержке и укреплении многосторонней торговой системы, основанной на нормах и принципах ВТО.

— Одним из ведущих направлений деятельности ШОС остается борьба с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Учитывая нестабильность региона, каких успехов удалось добиться на этом направлении за последние годы? Стоит ли ожидать укрепления сотрудничества стран на этом направлении?

— Практическая работа по совершенствованию уже сложившихся и хорошо зарекомендовавших себя антитеррористических механизмов не прекращается ни на день. О ее успешности можно судить по сократившейся террористической активности экстремистских группировок на территории наших стран.

Самое главное в этом взаимодействии — решительная и бескомпромиссная ликвидация правовых, финансовых и социальных основ существования террористического подполья. У террористов должно быть понимание того, что у них не может быть какого-либо укрытия на пространстве ШОС.

Борьба с тремя силами зла в рамках ШОС поставлена на системную основу, проводятся совместные антитеррористические учения, расширяется международное сотрудничество, принимаются меры по совершенствованию договорно-правовой базы. Практическим шагом на этом направлении стала утвержденная на саммите в Циндао Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, а также Конвенция ШОС по противодействию экстремизму, подписанная по итогам астанинского саммита ШОС в июне 2017 года.

На качественно новый уровень выходит сотрудничество в области борьбы с преступлениями в киберпространстве, распространением террористической̆ идеологии и пропаганды, включая публичное оправдание терроризма с целью подстрекательства к совершению террористических актов.

— Каков уровень координации между военными ведомствами, антитеррористическими подразделениями стран ШОС?

— Межведомственное взаимодействие находится на должной высоте. В центре внимания указанных структур — военно-политическая обстановка внутри и по периметру наших границ, идет ее постоянный мониторинг и обмен информацией.

На саммите ШОС в Циндао подтверждена особая роль Региональной антитеррористической структуры ШОС в совместной борьбе с тремя силами зла в целях обеспечения региональной безопасности. Потенциал сотрудничества компетентных органов на этих направлениях будет наращиваться.

— ШОС создавалась как региональная организация по безопасности, но сегодня мы видим, что в организации активно реализуются и гуманитарные проекты, особое внимание уделяется молодежи и спорту, большой интерес общественности вызывает ежегодный марафон ШОС, культурные мероприятия. Какие цели у этих проектов и каковы результаты? Планируете ли вы организовать что-то новое и масштабное?

— Хочу подчеркнуть, что ШОС является организацией многопрофильного сотрудничества, поэтому важной сферой нашей деятельности является взаимодействие в информационной и культурно-гуманитарной сферах.

Соответственно, в рамках ШОС ведется работа в области культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, туризма и спорта, охраны окружающей среды, молодежных обменов в интересах взаимообогащения и сближения народов государств-членов организации.

За последние два года перечень культурных и спортивных мероприятий существенно пополнился. Например, два года подряд проводится масштабное культурно-спортивное мероприятие — марафон ШОС, который уже стал ежегодным популярным, зрелищным, культурным и спортивным событием в жизни организации.

Третий международный марафон ШОС состоится в Куньмине 2 декабря 2018 года. Ожидается, что в состязаниях примут участие около 20 тысяч любителей спорта из стран ШОС, а также других государств.

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