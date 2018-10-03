Вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана Хайрнинисо Юсуфи стала лауреатом премии «Общественное признание – 2018».

Премию в номинации «Женщины в международной политике «За расширение международного диалога» Хайринисо Юсуфи получила из рук спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко в конце сентября по итогам Второго Евразийского женского форума состоявшегося в Санкт-Петербурге, сообщил «АП» Мухаммадато Султонов, пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

«Вы получили признание мировой женской элиты. Вы сделали этот мир лучше», – сказала глава верхней палаты российского парламента, поздравляя лауреатов.

Впервые премия «Общественное признание» была вручена на Первом Евразийском женском форуме в сентябре 2015 года.

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