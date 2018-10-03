Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вчера вечером вылетел с официальным визитом в Японию, где, как ожидается, пробудет до 6 октября. 5 октября таджикскому президенту исполнится 66 лет.

В поездке главу государства сопровождают главы МИД Сироджиддин Мухриддин, Минфина Файзиддин Каххорзода, Минтранса Худоёр Худоёрзода, Минэнергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, Госкомимущества Фаррух Хамрализода, Торгово-промышленной палаты Шариф Саид и помощник президента по вопросам внешних связей Азамшо Шарифи, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон проведет встречи с Императором Японии Акихито, который в настоящее время является единственным в мире правящим императором.

Запланирована встреча таджикского лидера и с премьер-министром Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ (слева) и Эмомали Рахмон (справа) фото пресс-службы президента РТ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках своего турне по странам Центральной Азии посетил Таджикистан с официальным визитом 24 октября 2015 года.

Нынешний визит Эмомали Рахмона в Японию является четвертым в качестве главы государства.

Япония признала независимость Таджикистана 28 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2 февраля 1992 года.

В целях углубления разнопланового сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности, обеспечения стабильности и региональной безопасности, а также активизации торгово-экономических отношений, Токио инициировал в 2004 году организацию нового формата взаимодействия в форме Диалога «Центральная Азия+Япония».

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