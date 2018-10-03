Национальная сборная Таджикистана по футболу стартовала с победы на международном турнире «Bangabandhu Gold Cup», который проходит в Бангладеш.

В первом туре в группе «А» сборная Таджикистана под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Алишера Тухтаева 2 октября обыграла команду Непала со счетом 2:0, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Счет в игре был открыт на 27-й минуте. Джахонгир Эргашев заработал пенальти, который четко реализовал капитан сборной Фатхулло Фатхуллоев. Вышедший во втором тайме на замену Комрон Турсунов на 60-й минуте после передачи Фатхуллоева удвоил результат. В матче с Непалом Турсунов дебютировал за сборную Таджикистана и в своем первом же матче за национальную команду страны отличился голом.

В группе «В» состоялся матч между сборными Бангладеш и Лаоса, в котором минимальную победу со счетом 1:0 одержали хозяева турнира.

Во втором туре международного турнира «Bangabandhu Gold Cup» национальная сборная Таджикистана сыграет со сборной Палестины, которая в январе примет участие в финальной части Кубка Азии-2019 в ОАЭ. Эта встреча состоится в четверг, 4 октября, «Силхет Дистрикт» в городе Силхет и начнется в 17:30 часов по душанбинскому времени.

В случае выхода из группы в полуфинале наша сборная встретится с одной из команды из группы «В» – Филиппинам, Бангладеш и Лаосом.

Матчи международного турнира «Bangabandhu Gold Cup» примет три стадиона в Бангладеш. Игры групповой стадии состоятся на стадионе «Силхет Дистрикт» в Силхете, полуфинальные игры в городе Кокс-Базар, а финал – на Национальном стадионе Бангабанду в Дакке.

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