Накануне второй годовщины «Дня таджикской дипломатии, который отмечается 29 сентября, в Душанбе состоялся саммит СНГ, на который слетелись главы государств и правительств 10 стран. Оно должно было, в основном, завершить и оценить деятельность этой организации на текущий год, в которой роль председателя занимает наша страна.

Душанбинский саммит СНГ стал завершением «кристаллизации формально-организационного лица» СНГ. Теперь ни один серьезный аналитик не будет твердить, что СНГ - это «чемодан без ручки», или «организация для цивилизованного развода» (между республиками постсоветского пространства), и больше не будет удивляться ее «долголетию».

Причина оптимизма о перспективах СНГ кроется в кардинальных трансформациях в регионе Центральной Азии, страны которой составляют «добрую и устойчивую половину» этой организации. А центростремительные процессы в регионе, инициированные в Ташкенте, взамен центробежных процессов, и тепло встреченные во всех столицах региона, особенно в Душанбе, также, на наш взгляд, имеют проецирование в СНГ.

Таджикистан и Узбекистан - гаранты жизнеспособности СНГ

За все годы функционирования СНГ из его недр вышли ряд других региональных организаций, как ОДКБ, ГУАМ и ЕАЭС, причем, вторая и третья из них вполне могли разделить Содружество по условным признаком («западники» и «традиционалисты» и т.д.).

Согласованная или интуитивно выбранная позиция Таджикистана и Узбекистана (кратковременное вхождение Узбекистана в ГУАМ не рассматриваем), когда они не спешат в более малые организации (как ГУАМ и ЕАЭС), делает СНГ более устойчивым и востребованным в современном турбулентном мире.

Другими словами, две центральноазиатские республики – Таджикистан и Узбекистан выступают «связывающим мостом» между этими двумя региональными организациями, созданными в недрах СНГ.

Справедливости ради необходимо признать, что реальное противостояние между этими разнонаправленными организациями может привести к «концу» СНГ, этой континентальной по сущности организации.

Вольно или невольно, «неприсоединившиеся» Таджикистан и Узбекистан вместе являются «гарантом» жизнеспособности СНГ.

Эти суждения подкрепляются внутренними процедурными нормами СНГ, так как эстафету председательствования в СНГ в следующим году берет на себя Туркменистан при сопредседательствовании Узбекистана - председателя в 2020 году. Это означает, что, несмотря на статус «постоянного нейтралитета» Туркменистана, центростремительные процессы в Центральной Азии, при активном участии его инициатора (Ташкента) будут перенесены из региона и на площадку СНГ.

К этим внутренним процессам и тенденциям (консервативный подход к СНГ) можно добавить, в основном, благоприятный внешний - китайский и европейский подходы, когда разрабатывается новая стратегия (в случае с ЕС) и реализуется мегапроект «Пояс, путь» (Китай), которые не отвергают, в целом, а приветствуют СНГ, как организацию-партнера в реализации континентальных проектов и программ.

Душанбе же, заменяющий свое председательствование в СНГ на СВМДА на следующий год, также окажет содействие для создания благоприятного внешнего, точнее, общеазиатского «фона» для центральноазиатских и шире, постсоветских центростремительных процессов, охватывающих все сферы обеспечения безопасности и взаимодействия.

Зачем нам СВМДА?

Приятно заметить, что эта первоначально казахстанская инициатива, озвученная более четверти века назад с трибун Генассамблеи ООН Нурсултаном Назарбаевым о формировании в Азии всеобъемлющего механизма выработки и согласования позиций стран по ключевым вопросам мира, безопасности и взаимодействия.

СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, таким образом, также имеет центральноазиатское происхождение.

В настоящее время эта инициатива, иногда называемая как «восточное ОБСЕ», переживает свое второе рождение, так как Китай, взявший на себе председательство в этой организации (2014-2018 гг.) поднял его знамена еще выше.

Благодаря усилиям казахстанских, турецких (Турция - второй по счету председатель в организации) и китайских дипломатов сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения континента. Семь стран и четыре международных организации, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей. Все решения в рамках СВМДА принимаются, как и в ШОС, консенсусом.

К значимым достижениям этой авторитетной организации можно перечислить следующие политико-дипломатические усилия казахстанских дипломатов и их партнеров: организация встречи между главами Индии и Пакистана во время первого саммита СВМДА в Алматы (2002), когда другие механизмы не работали, приведшей к деэскалации конфликта между ними; площадка для обсуждения иранской ядерной программы между Ираном и «шестью» странами (2013); создание Астанинской платформы (наряду с Женевской) для Сирии (2017), приведшей также к деэскалации этого затянувшего конфликта (создание зон деэскалации в различных провинциях страны).

В этом направлении у нас также есть актуальная, но еще не реализованная инициатива. Это инициатива Эмомали Рахмона о создании «Пояса безопасности вокруг Афганистана», озвученного с трибун ГА ООН в 1997 году, также после вывода МССБ из Афганистана, вновь актуализированная и ждущая своего реального воплощения.

Превращение афгано-центрально-азиатской границы в границу мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества полностью совпадает духу Совещания по взаимодействию и мерах доверия в Азии, рожденного первоначально в регионе и возвращающего заново в родной регион.

Таким образом, Таджикистан, который отметил вторую годовщину своей молодой дипломатии, в следующий год выходит из традиционной рамки «СНГ-ШОС» и попробует себя в роли своеобразной региональной структуры, где имеется в арсенале не только центральноазиатское или китайское наследие и опыт дипломатии, но также будут востребованы южноазиатская, юго-восточноазиатская, дальневосточная или, иными словами, универсальная практика ведения переговоров, встреч и саммитов.

Будем надеяться, что четвертое председательствование Таджикистана после Казахстана, Турции и Китая в СВМДА даст молодой таджикской дипломатии больше опыта и уверенности в себе, а всем нам - ответственной роли гостеприимного хозяина еще одной солидной региональной организации.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus