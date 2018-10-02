Объявлено имя обладателей Нобелевской премии по физике. Награда присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за инновационные изобретения в области лазерной физики.

Медуза отмечает, что их открытия произвели революции в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".

Артур Эшкин получил премию за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах: с их помощью можно манипулировать частицами, атомами, вирусами, а также другими живыми клетками посредством лазерного света. Этот инструмент позволил Эшкину реализовать его давнюю научно-фантастическую мечту — использовать давление излучения для передвижения физических объектов. Ученый смог подталкивать маленькие частицы при помощи лазерного света к центру луча и удерживать их там. Так он изобрел оптический пинцет.

Эшкин — американский физик, пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Он также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Жерар Мур и Донна Стрикланд - французский и канадский физики в 1985 году предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов и получили премию за изобретение метода генерации ультракоротких высокоинтенсивных оптических импульсов.

Рак излечим

1 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Нобелевского комитета, благодаря открытиям Эллисона и Хондзе был создан новый метода лечения некоторых видов рака. Ранее эти заболевания считались неизлечимыми. Она показали, как различные стратегии подавления "тормозов" иммунной системы могут быть использованы в лечении рака.

Как правило, иммунная система не справляется с распознаванием злокачественных опухолей. В 1992 году Хондзе обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов (клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, который раковые клетки блокируют и становятся "невидимыми" для иммунных клеток. Позже исследователи разработали антитела, блокирующие способность раковых клеток "выключать" PD-1. Таким образом, организм стал потенциально способен распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

В 1995 году Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), подавляющие Т-клетки. Годом позднее группа исследователей во главе с Эллисоном разработала антитела, блокирующие активность Т-лимфоцитов.

Новое лекарство успешно справилось с подавлением некоторых видов рака у мышей.

Во время клинических испытаний уровень выживаемости испытуемых оказался намного выше прогнозируемого.

В 2012 году этот метод был опробован на людях: в испытаниях приняли участие около трех сотен человек: у трети больных меланомой пациентов зафиксировали значительное уменьшение объема опухолей. У тридцати процентов больных раком почки также отметили улучшение.

Кого еще?

3 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии.

5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).

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