Отключения электроэнергии в сельских местностях Таджикистана стали носить тотальный характер: большинство районов страны получают её только по несколько часов утром и вечером.

Первые сообщения об отключениях электричества появились еще в середине сентября: жители некоторых районов Кулябского региона (Фархор, Хамадони и Восе) жаловались, что получают электроэнергию лишь по 10 часов в сутки.

С началом же прошлой недели об ограничениях в подаче электроэнергии стали сообщать жители близлежащих к столице районов: Рудаки, Гиссара, Файзабада.

Саврон Джамолова, житель Восейского района говорит, что в этом году неожиданные отключения света застали многих людей врасплох.

- В прежние годы мы знали, что скоро начнется лимит на свет, и заранее готовились к этому – заготавливали дрова, уголь, устанавливали печки, у кого была возможность, покупал генератор. А когда в прошлом году объявили, что лимита больше не будет, все расслабились. Вот теперь бегают – кто по дрова, кто по свечи.

Архивное фото Фото Asia-Plus

Житель Фархорского района Саиди Шамс жалуется на то, что во многих домах, где жители получали воду из водяных башен, сейчас её нет.

- Теперь помимо того, что у нас часто отключают свет, нет и воды. Приходится таскать её за 2-3 км от дома.

Несколько предпринимателей района Рудаки сообщили, что частые отключения света привели к тому, что их быстропортящиеся товары пришли в негодность.

В джамоате Ворух города Исфары уже неделя как электричество дают по 10-12 часов в стуки. По словам жителей, свет отключают с 8 утра до 3 часов дня. Затем - с 10 вечера до 5 часов утра.

- Ходят слухи, что этой зимой опять будет лимит электричества, - сообщил житель Воруха, Фирдавс Рахматов.

Согласно данным портала Barknest.tj, который осуществляет ежедневно мониторинг ситуации с энергоснабжением, большинство районов республики сталкиваются с отсутствием электроэнергии.

Некоторые районы (Гиссар, Рашт, Рудаки, Деваштич, Шахристон, Муминабад, Носири Хусрав, Шахритус) на прошлой неделе получали электричество лишь по 8 часов в сутки, по три часа утром и пять часов вечером.

Жители многих других районов вынуждены смириться с такими лишениями по 5-15 часов в сутки.

Полностью ежедневно свет получают только города и некоторые районы, такие как Джиргиталь, Айни, Дж. Расулов, Пенджикент, Бустон, Руми, а также районы ГБАО, которые обеспечиваются электроэнергией частной компанией «Памир Энерджи».

Так профилактика или же Рогун?

В «Барки точик» говорят, что никакого лимита на потребление энергии не ввели, а случаи временного приостановления её подачи связаны с проведением профилактических работ. «Наши специалисты в настоящее время занимаются подготовкой инфраструктуры к осенне-зимнему сезону, в связи с чем может возникнуть необходимость временного приостановления поставки электричества по тем или иным линиям», - сказали «АП» в энергохолдинге.

Однако, некоторые энергетики связывают отключения «света» с заполнением водохранилища Рогунской ГЭС, первый агрегат которой планируется сдать в эксплуатацию 16 ноября этого года.

Архивное фото Фото Asia-Plus

«Заполнение резервуара водой продолжается, чтобы обеспечить работу гидроагрегата в зимний период. Приток реки Вахш снизился с 1,8 тысяч кубометров в секунду в июле до 600 кубометров в секунду в сентябре. В начале октября приток реки упадет до 400 кубометров в секунду. Так как, часть притока реки удерживается для заполнения Рогунского водохранилища, стоящая ниже по течению Нурекская ГЭС стала получать воды меньше, чем обычно», - пояснил энергетик на условиях анонимности.

Он затрудняется сказать, как долго будет продолжаться отбор воды Рогунским резервуаром. Однако, отметил, что проблемы с энергоснабжением будут решены после того, когда ТЭЦ «Душанбе-2» приступит к новому отопительному сезону. «Данное предприятие мощностью 400 МВт обеспечивает потребности столицы в электроэнергии почти на 60%. Высвободившую энергию можно будет поставлять в регионы», - подчеркнул энергетик.

Кроме того, добавил он, в ноябре будет запушен один из гидроагрегатов Рогуна, мощность которого первоначально составит 100 МВт.

Слова энергетика относительно связи между ограничениями на потребления электроэнергии и накоплением воды на Рогуне подтверждают также руководители энергосетей в регионах.

Так, ранее заместитель начальника ООО «Шабакахои барки Кулоб» Зариф Табаров сказал «АП», что получили устное поручение от руководства «Барки точик» об ограничении подачи электроэнергии. «Это связано с поступлением в малом количестве воды в Нурекское водохранилище. Скоро ожидается введение в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС, поэтому часть воды остается в Рогунском водохранилище, и приток воды в Нурекское водохранилище снизился», - отметил он.

По словам специалиста, если сейчас не поддержать состояние Нурекского водохранилища, то зимой могут возникнуть трудности. «Такого маловодья в Нуреке именно в сентябре раньше не отмечалось», - подчеркнул Табаров.

Возврат в прошлое?

По всей видимости, Таджикистан продержался без введения ограничений на потребления электроэнергии всего один год. В последнем осенне-зимнем сезоне впервые за годы независимости в стране не был введен лимит.

Сообщалось, что с вводом в эксплуатацию новых мощностей, в частности ТЭЦ «Душанбе-2» республике по силам полностью обеспечивать свои потребности в электроэнергии круглогодично.

В летнем периоде страна нарастила экспорт электроэнергии в соседние страны, в первую очередь за счет восстановления поставок в Узбекистан.

В течение нынешнего года до 1 сентября Таджикистан экспортировал 2 млрд. 152 млрд. киловатт-часов электроэнергии. Это почти в два раза больше показателя на этот же период прошлого года.

Таджикскую электроэнергию в этом году в частности получили Узбекистан (более 1.1 млрд.), Афганистан (более 1 млрд. кВт.ч) и в сравнительно незначительных объемах Кыргызстан.

В целом на экспорт в этом году пошло почти 16% от общего объема выработанной в стране электричества.

Ранее в «Барки точик» уверяли, что поставки электроэнергии за рубежом будут приостановлены, как только закончатся её излишки в самой республике.

Однако, в рамках договоренностей с узбекским и афганским электроэнергетическими компаниями «Барки точик» обязался в течение нынешнего года поставлять в каждые из эти две страны не менее 1,5 млрд. кВт.ч электроэнергии.

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