11:43, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Фото: со страницы на Ok.ru

Сотрудник отдела ГАИ ОМВД Шахритуcского района, подполковник милиции 55-летний Зафар Сафаров был найден повешенным в своем доме в Вахшском районе.

Как сообщил прокурор Вахшского района Салохиддин Исмоилзорда, подполковника нашли родственники рано утром 28 сентября повешенным на дереве в собственном дворе.

«Прокуратура района начала проверку, пока смерть подполковника рассматривается как самоубийство. Согласно предварительной экспертизе, на теле покойного нет следов насилия», - добавил прокурор.

По словам родственников Сафарова, у них не было никаких проблем.

«Никаких расстройств мы не замечали, проблем и скандалов в семье не было»,- сообщили они. У него 8 детей, в том числе 7 дочерей и сын.

Коллеги подполковника также сообщили, что на работе у него не было никаких проблем.

«Он считался одним из опытных сотрудников. Долгие годы работал в системе ГАИ и показал себя отличным сотрудником», - сказали коллеги.

Последнее время Зафар Сафаров работал в должности инспектора по регистрации в экзаменационном отделе ГАИ ОМВД в Шахритусском районе.

Фото с личной страницы в OK.ru

Салохиддин Исмоилзода подчеркнул, что расследование по данному факту продолжается, будут рассмотрены и другие версии.

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