Банк «Эсхата» предлагает оплачивать услуги, не выходя из дома, посредством сайта банка.

Срочно нужно оплатить за коммунальные услуги или пополнить баланс телефона, но нет времени искать ближайший терминал для оплаты услуг? Не торопитесь искать терминалы или банкоматы для снятия наличности!



Теперь вы можете оплачивать услуги, не выходя из дома, посредством сайта www.eskhata.tj. Вам даже не понадобятся наличные деньги!



Все, что вам нужно, это открыть ссылку: https://fastpay.eskhata.tj:6443/ и ввести номер своей платежной карты Банка Эсхата и выбрать счет для оплаты. Ваш платеж автоматически будет перечислен со счета вашей карты на необходимый Вам счет для оплаты услуг.



Пополняйте электронные кошельки, баланс мобильного телефона, оплачивайте коммунальные и другие услуги быстро и без проблем!



Чтобы воспользоваться данной услугой, откройте ссылку: https://fastpay.eskhata.tj:6443/ или на главном окне сайта www.eskhata.tj нажмите на кнопку «Быстрые платежи». Затем выберите услугу и введите PAN номер своей карты. Далее вводите сумму и нажимаете на кнопку «Оплатить».



Все очень просто и удобно! Мы становимся ближе и еще удобней для своих клиентов!

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