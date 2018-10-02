В Казахстане начались тактико-специальное учение государств-членов ОДКБ «Поиск-2018», сообщается на сайте министерство обороны Казахстана. Церемония открытия учения с силами и средствами разведывательных служб и подразделений ОДКБ состоялось на территории 40-й военной базы «Отар» в Жамбылской области.

В учении задействованы органы военного управления, подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В ходе учения военнослужащие Десантно-штурмовых войск Казахстана со своими коллегами из Армении и России совместно отработают свои задачи на полигоне Матыбулак. Также совместно с ними примут участие часть подразделений вооруженных сил Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Другая их часть вместе с казахстанскими разведчиками подразделений регионального командования «Юг» переместится в Луговской гарнизон, где для них разбит палаточный лагерь. После получения дальнейших указаний к действиям, подразделениям казахстанских, белорусских, кыргызстанских и таджикистанских вооруженных сил предстоит совместно выполнять свои задачи одновременно сразу на нескольких полигонах Жамбылской области: Мунке, Айша-биби и Терис-Ащыбулак.

Тактико-специальное учение «Поиск-2018» продлится до 5 октября. Выработка оперативной совместимости подразделений армий государств-участников ОДКБ, отработка совместных задач и достижение боевого слаживания являются основными целями и задачами учения.

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