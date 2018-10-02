«Назначенному на пост главы ГБАО Ёдгору Файзову вполне под силу решить многие проблемы области», - заявил «АП» депутат нижней палаты парламента республики Нурали Риоев, который до июня текущего года был первым заместителем председателя ГБАО.

«У Файзова есть опыт руководства, общения с народом, он требователен к себе и другим, пользуется авторитетом среди населения области, в трудные для республики и области годы он всегда был среди народа, разъяснял им политику президента и правительства», - отметил депутат.

По его словам, именно Файзов во время хорогских событий 2012 года взял на себя роль посредника в переговорах между правительством и экс-полевыми командирами.

«Тогда он на деле доказал, что к нему прислушиваются и экс-командиры и представители правительства», - подчеркнул Риоев.

Другой депутат нижней палаты парламента Таджикистана из ГБАО Амрихудо Дамдор, который в советский период работал в обкоме комсомола области вместе с Ёдгором Файзовым, также убежден в том, что он справится с поставленными перед ним задачами.

«Самое главное это то, что Файзову верит большинство населения области, он в трудные минуты был среди народа, он хорошо осведомлен о проблемах области, ему не чужды чаяния населения», - считает Дамдор.

Ёдгору Файзову 56 лет, он является уроженцем джамоата Поршнев Шугнанского района ГБАО. Выпускник Таджикского аграрного университета, по специальности ветеринар, сообщил источник «АП» в администрации главы ГБАО.

В конце 80-х руководил обкомом комсомола ГБАО, в 90-е перешел на работу в структуру представительства Фонда Ага Хана в Таджикистане, которым и руководитель до назначения председателем области. Знает английский и немецкий языки.

Шодихон Джамшед был снят с поста главы ГБАО в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба президента республики. Соответствующий указ главы государства подписан 1 октября этого года. Он возглавлял ГБАО с 2013 года, до этого занимал должность председателя Шугнанского района этой области.

Кадровые перестановки в регионе произошли через две недели после рабочей поездки президента страны Эмомали Рахмона в ГБАО, в ходе которой он раскритиковал местные власти за произвол и беззаконие в регионе. Глава государства тогда дал месяц на восстановление законности и правопорядка в области. После возвращения из Хорога в Душанбе президент сменил всех заместителей главы ГБАО, начальника милиции области, председателя областного суда, глав Хорога, Рушана и Рошткалинского района.

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