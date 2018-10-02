Определился соперник юношеской сборной Таджикистана по футболу на стадии полуфинала чемпионата Азии-2018. В 1/2 финала таджикские футболисты встретятся со сборной Южной Кореей, которая в четвертьфинале обыграла команду Индии со счетом 1:0, сообщает официальный сайт ФФТ.

Полуфинальный матч чемпионата Азии-2018 состоится в четверг, 4 октября, на стадионе «Петалинг-Джая». Начало игры в 17:45 по душанбинскому времени.

В другой встрече полуфинала сойдутся сборные Японии и Австралии.

Юношеские сборные Таджикистана, Южной Кореи, Японии и Австралии получили право представлять Азию на чемпионате мира (U-17), который в октябре следующего года пройдет в Перу.

Сборная Таджикистана 30 сентября обыграв в четвертьфинале чемпионата Азии-2018 сборную КНДР (основное время – 1:1, по пенальти – 4:2), вышла не только в полуфинал турнира, но и завоевала путевку на чемпионат мира-2019 в Перу. С успешным решением задачи команду поздравил президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали.

«От лица Федерации футбола Таджикистана и от себя лично поздравляю нашу юношескую сборную страны во главе с главным тренером Зайниддином Рахимовым с решением задачи по выходу на чемпионат мира (U-17), который в октябре следующего года пройдет в Перу! Наконец-то наступило время, когда мы пожинаем первые плоды работы. Хочу искренне поблагодарить игроков, тренерский и административный штаб за качественную и профессиональную работу. Ребята подарили праздник себе и всем, через боль, через терпение, через труд, за счет желания и самоотдачи! Браво, команда! Так нужно бороться за свою страну! Спасибо огромное всем, кто поддерживал команду! Желаю нашей юношеской сборной удачи в полуфинальном матче чемпионата Азии-2018!», – сказал Рустам Эмомали в интервью официальному сайту ФФТ.

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