Без проездной карты вас в салон автобуса не пустят.

С 3 октября оплата за проезд в городском автобусном маршруте №22, курсирующем от микрорайона Испечак до улицы Гагарина и обратно, будет осуществляться только за безналичный расчет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Ранее безналичный проезд были введен в автобусах №3, 8а и в троллейбусах №1 и 10.

Мэрия просит горожан и гостей столицы приобрести электронные проездные карты в терминалах на городских остановках, в киосках по реализации газет и журналов.

Проект «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе» (Cityсard) реализуется компанией Avesto Group и столичной мэрией на основе механизма государственно-частного партнерства. Проект был запущен 1 марта 2018 года. С 1 апреля 2018 года жители и гости столицы могли уже приобретать и полноценно пользоваться транспортными картами для оплаты проезда.

Согласно постановлению председателя города Душанбе от 19 февраля 2018 года, пассажирам, которые приобрели транспортную карту на 50 или более поездок, предоставляется 15%-я скидка от стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.